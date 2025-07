Netflix verändert sich – und nicht alle Streaming-Nutzer mögen das

Netflix will mehr Werbung zeigen – aber das ist nur der Anfang.

Netflix will auf neue Technologien setzen. Das dürfte Folgen haben, die vielen Zuschauern nicht gefallen. Manche Streaming-Nutzer können sich auch schon auf noch mehr Werbung einstellen.

Netflix: Mehr KI in der Produktion

In Zukunft will Netflix verstärkt auf den Einsatz von KI in der Produktion setzen, kündigt der Co-Chef Ted Sarandos an. Dabei geht es nicht nur um kleine Experimente, sondern um konkrete Anwendungen in Serien und Filmen. So wurde in der argentinischen Netflix-Produktion „El Eternauta” bereits eine Szene mithilfe von KI generiert – laut Netflix zehnmal schneller und deutlich günstiger als herkömmliche Spezialeffekte (Quelle: Business Insider).

Gleichzeitig weitet Netflix sein Werbegeschäft weiter aus. Die eigene Plattform „Netflix Ads Suite“ wurde jetzt in allen wichtigen Märkten eingeführt. Für dieses Jahr erwartet der Anbieter eine Verdopplung der Werbeeinnahmen. Nutzer des Werbe-Abos müssen sich darauf einstellen, mehr Spots zu sehen.

Zudem wird die Benutzeroberfläche des Streaming-Dienstes überarbeitet. Die neue Optik soll den Zugang zu Inhalten erleichtern und die Empfehlungen verbessern. Erste Rückmeldungen zeigen allerdings, dass nicht alle Nutzer die Veränderungen als Fortschritt empfinden.

Netflix-Geschäftszahlen übertreffen Erwartungen

Mit einem Quartalsumsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar hat Netflix zuletzt die Erwartungen der Analysten übertroffen (Quelle Tagesschau).

Zuletzt erreichte die dritte Staffel von „Squid Game“ in den ersten Wochen 122 Millionen Aufrufe. Auch Formate wie „Sirens“ (56 Millionen) und „Ginny & Georgia“ (53 Millionen) gehörten im vergangenen Quartal zu den meistgesehenen Serien. Bei den Filmen überzeugten vor allem „Tyler Perry’s Straw“ mit 109 Millionen und „Exterritorial“ mit 89 Millionen Abrufen.