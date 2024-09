Netflix verrät den Termin: Eine meiner Lieblingsserien kehrt endlich zurück

Endlich steht der Release-Termin von Arcane Staffel 2 fest. Eigentlich sind es aber drei Erscheinungsdaten, die ihr euch merken müsst.

Arcane Staffel 2 erscheint dreimal im November

Arcane gehört für mich – und viele andere – zu einer der besten Serien auf Netflix. Jetzt gibt es auch endlich feste Release-Termine für die zweite Staffel, welche (leider) die letzte sein wird.

Arcane Staffel 2 wird in drei Akte eingeteilt, wobei der erste Akt am 9. November auf Netflix erscheinen wird. Akt 2 folgt dann am 16. November und Akt 3 am 23. November. Wie viele Folgen sich in einem Akt verbergen, ist leider noch nicht bekannt (Quelle: X).

Schaut in den Trailer für einen ersten Blick in die zweiten Staffel von Arcane:

Arcane - Staffel 2 Trailer 3 (OmU)

Arcane wird mit Staffel 2 enden – aber das ist trotzdem kein Ende

Wie bereits bekannt, wird Arcane mit der neuen Staffel ein wohlverdientes Ende finden. Fans müssen deshalb aber nicht traurig sein, denn League-of-Legends-Entwickler Riot Games hat bereits angedeutet, dass weitere Serien aus dem LoL-Universum in Planung sind (Quelle: Variety).

Hierbei soll das Animationsstudio Fortiche wieder federführend sein. Fortiche hat auch Arcane produziert, und damit einen unverwechselbaren, fantastischen Zeichenstil bewiesen. Nach Arcane können Serien-Fans also darauf hoffen, bald mehr aus dem League-of-Legends-Universum serviert zu bekommen.

Übrigens ist Riot Games in letzter Zeit auch eine ganz andere Kooperation eingegangen: Das Cozy-Game Bandle Tale (auf Steam ansehen) spielt im LoL-Universum, wurde aber bei Lazy Bear Games in Auftrag gegeben – den Entwicklern von Graveyard Keeper und den Punch-Club-Spielen.

Falls ihr entspannte Farming-Games mögt, vielleicht zum Nebenbeispielen beim Netflix-Schauen, dann solltet ihr Bandle Tale eine Chance geben.

