Netflix wirft einen Action-Thriller raus, der mich in den ersten 10 Minuten geschockt hat

Der Anfang des Films ist nichts für schwache Nerven.

Netflix wirft am 30. November den Action-Thriller American Assassin aus dem Programm. Wer den brutalen Streifen über einen Terrorangriff und anschließenden Rachefeldzug nicht extra bezahlen will, der muss jetzt einschalten – solange der Film ohne zusätzliche Kosten bei Netflix läuft.

American Assassin spaltet Presse und Publikum

Dylan O'Brien (Maze Runner) spielt einen Studenten, der direkt zu Beginn des Films einen furchtbaren Verlust hinnehmen muss. Daraufhin lässt er sich von der CIA zum Killer ausbilden. Für einen ersten Eindruck zum Film könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer ansehen:

Von der Presse wurde der Action-Thriller überwiegend negativ aufgenommen. Lediglich 34 Prozent aller Reviews sind positiv. Dabei wird vor allem die Gewalt (inklusive Folterszene) als grausam kritisiert. Gleichzeitig loben viele Rezensenten aber die Actionsequenzen als intensiv und gut inszeniert.

Das Publikum bewertet American Assassin dagegen grundsätzlich positiver (Quelle: Rotten Tomatoes). Presse und Publikum sind sich also uneinig.

Der Anfang bleibt in Erinnerung American Assassin ist kein Meisterwerk, sondern liefert solide Action-Unterhaltung mit Rache-Plot. Damit schlägt der Film in eine ähnliche Kerbe wie 96 Hours und die beliebte Taken-Reihe mit Liam Neeson. Bei mir haben sich aber vor allem die ersten 10 Minuten eingeprägt. American Assassin fängt unvermittelt hart an und hat mich mit seiner schonungslosen Art kalt erwischt. Tatsächlich ist der Auftakt auch immer das, woran ich denken muss, wenn ich den Film irgendwo sehe oder den Titel lese. Alleine dafür lohnt sich meiner Ansicht nach schon ein Blick. Insbesondere jetzt, wo der Streifen noch bei Netflix im Programm ist. Daniel Boldt

