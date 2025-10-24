Netflix wirft in 6 Tagen einen Film aus dem Abo, der mich seit Jahren nicht loslässt

Diesen Film wird sich in euer Gedächtnis einbrennen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 30. Oktober verlässt das Drama Sully das Abo-Programm von Netflix. Wer den Film mit Hollywood-Legende Tom Hanks bisher verpasst hat, sollte seine Chance also jetzt unbedingt nutzten. Sully erzählt die wahre Geschichte einer unglaublichen Wasserlandung eines Flugzeugs auf dem Hudson River.

Anzeige

Netflix trennt sich demnächst von Sully

Clint Eastwood ist nicht nur ein markanter Schauspieler, sondern auch ein herausragender Regisseur, der mit Filmen wie Millionen Dollar Baby, Gran Torino und American Sniper mehrfach sein Talent bewiesen hat. Ein heimlicher Star in seiner filmischen Vita ist aber das Drama Sully mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Der Film behandelt die Landung einer Passagiermaschine auf dem Hudson River in New York City.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Aktuell könnt ihr euch Sully noch ohne zusätzliche Kosten auf Netflix ansehen. Ein Angebot, das aber nur bis Ende Oktober gilt. Danach müsst ihr bei Interesse auf andere Anbieter, wie Amazon Prime Video ausweichen. Dort kostet das Drama aber mindestens 3,99 Euro Ausleihgebühr (auf Amazon ansehen).

Anzeige

Von Publikum und Presse wird Sully sehr gut bewertet. So sind 85 Prozent aller Kritiken positiv. Der User-Wert ist ähnlich hoch (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ein echtes Meisterwerk Sully gehört für mich zu den besten Filmen der letzten 10 Jahre. Was Chesley Sullenberger und seine Crew an jenem schicksalhaften Tag geleistet haben, war wirklich heldenhaft und hat mich nicht nur zutiefst beeindruckt, sondern auch dazu geführt, dass ich mich über den Film hinaus mit dem Vorfall und der Luftfahrttechnik beschäftigt habe. Ich schaue wirklich viele Filme, aber über Sully denke ich regelmäßig nach, dabei ist meine letzte Sichtung auch schon wieder einige Jahre her. Insofern kann ich euch nur raten: Gebt dem Film unbedingt eine Chance! Insbesondere, wenn ihr Netflix-Kunden seid. Auch wenn euch das Thema vielleicht nicht anspricht. Hier erwartet euch eine bewegende Geschichte, die zutiefst menschlich ist, aber am Ende hoffnungsvoll stimmt. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.