Netflix zieht die Reißleine: Serien-Tipp schon nach einer Staffel abgesetzt

Netflix leider gnadenlos: Potenzial von Krimi-Serie war nicht genug

Mir persönlich hat The Residence gut gefallen – eine leichte, unterhaltsame Krimi-Serie mit einem einzigartigen Setting. Allerdings brauchte auch ich ein paar Folgen, um damit warmzuwerden, was sich bei dem aktuellen Überangebot an Serien wenige Projekte leisten können.

Trotzdem hat mich The Residence positiv an Filme wie zum Beispiel Knives Out erinnert – und weil die Staffel in sich abgeschlossen ist, könnt ihr sie auch ohne Bedenken immer noch nachholen.

Falls ihr danach nach weiteren Crime-Comedy-Serien mit skurrilen Charakteren sucht, werdet ihr bei Disney+ mit Only Murders in the Building fündig. Auch Apple TV+ hat mit The Afterparty einen Geheimtipp zu bieten.