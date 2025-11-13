Neu bei Netflix: Auf diese blutige Battle-Royale-Serie freue ich mich seit Monaten

Diese neue Serie könnte der nächste Netflix-Hit werden.

Mit Last Samurai Standing ist eine neue Serie auf Netflix gestartet, die einen interessanten Twist für das Battle-Royale-Genre bereithält. Anstatt in der Gegenwart ist die japanische Serie im Jahr 1878 angesiedelt. Und anstatt unschuldiger Schüler oder hoch verschuldeter Menschen kämpfen diesmal gut 300 Samurai-Krieger um ihr Leben (auf Netflix ansehen).

Diese Netflix-Serie hat das Potenzial zum Hit

Das Battle-Royale-Gerne ist ein Konzept, dass sich immer wieder großer Beliebtheit erfreut. Die Idee ist einfach: diverse Teilnehmer, ein tödliches Spiel oder Turnier und am Ende kann nur einer überleben. Das funktioniert nicht nur in Videospielen wie Fortnite oder Warzone hervorragend, sondern auch in Serien wie Squid Game oder Filmen wie The Long Walk.

Mit Last Samurai Standing ist am 13. November eine neue Serie auf Netflix erschienen, die dieses Szenario in die Meiji-Ära versetzt und gestandenen Kriegern Ruhm und Reichtum verspricht, wenn sie ihre Kontrahenten in blutigen Schwertkämpfen zur Strecke bringen. Für einen ersten Vorgeschmack haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Besonders viele Pressestimmen gibt es zur brandneuen Serie noch nicht. Aber die, die es gibt, bezeichnen Last Samurai Standing als „eine atemberaubende Achterbahnfahrt“ und „visuell beeindruckend“ (Quelle: Rotten Tomatoes).

Dafür schalte ich Netflix gerne ein Ich freue mich schon seit der Ankündigung vor einigen Monaten auf die neue Netflix-Serie. Das Battle-Royale-Szenario trifft bei mir immer einen Nerv und die Idee, das bekannte Konzept diesmal auf die Samurai-Zeit zu münzen, hat direkt meine Neugierde geweckt. Insbesondere da Netflix in der Vergangenheit ein echtes Händchen für asiatische Serien bewiesen hat, die auf blutige Spielshows setzen – sei es nun Alice in Borderland, The 8 Show oder eben Mega-Hit Squid Game. Mit Last Samurai Standing werde ich also aller Voraussicht nach ebenfalls sehr viel Freude haben. Daniel Boldt

