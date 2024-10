Neu im Xbox Game Pass: Erste Spieler dürfen langersehntes Top-Feature ausprobieren

Microsoft macht endlich Fortschritte mit einem Feature, auf das Abonnenten vom Xbox Game Pass schon seit Langem warten. Die Cloud-Streaming-Funktion soll nun auch auf Spiele außerhalb des Abos angewendet werden können – und die erste Testphase steht kurz bevor.

Xbox Game Pass bekommt Hammer-Feature

Einem neuen Bericht von TheVerge zufolge wird Microsoft die Cloud-Streaming-Funktion vom Xbox Game Pass schon sehr bald wesentlich verbessern.

Bereits im November 2024 soll eine Testphase gestartet werden, in der Abonnenten mit der xCloud-Technologie ihre eigenen Spiele auf beliebigen Geräten streamen können.

Bislang lässt das Feature nur das Streamen ausgewählter Spiele aus der Xbox-Game-Pass-Bibliothek zu – doch durch das Funktions-Upgrade sollen Spieler schlussendlich Zugriff auf ihre gesamte persönliche Spiele-Bibliothek erhalten.

Das Feature war in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet worden, doch nun scheint es endlich die nötigen Fortschritte gemacht zu haben, um zumindest die erste Testphase zu durchlaufen – im November sollen Mitglieder des Xbox-Insider-Programms die Funktion ausprobieren können. Eine offizielle Ankündigung von Microsoft steht aber noch aus. (Quelle: TheVerge)

Microsoft setzt immer mehr auf Cloud Streaming

Mit dem neuen xCloud-Feature macht Microsoft potenziell einen großen Schritt in eine neue Streaming-Zukunft, in der Gamer von überall auf ihre Spiele zugreifen können – eine Möglichkeit, die durch das jüngste Urteil im Rechtsstreit zwischen Epic und Google noch weiter begünstigt wurde.

Allerdings werden voraussichtlich nur Game-Pass-Ultimate-Abonnenten in den Genuss des neuen Streaming-Features kommen, denn Xbox hat dieses bei der Umstrukturierung des Abos auf die teuerste Mitgliedsstufe limitiert. Somit wird euch das Vergnügen, eure eigene Spiele auf all euren Geräten zu streamen also mindestens rund 15 Euro im Monat kosten.

