Neue Regeln auf Steam: Valve sagt nerviger Masche den Kampf an

Valve stellt neue Regeln im Steam-Store auf – insbesondere die Spieleseiten sollen verbessert werden. Die Änderungen sollen euch dabei helfen, den Überblick zu behalten und dürften viele Spieler glücklich machen

Steam: Valve will Spieleseiten verbessern

In einem neuen Blogpost hat sich Valve an Entwickler gewendet und drei neue Vorschriften für die Erstellung und Gestaltung von Spieleseiten auf Steam vorgestellt. Damit will das Unternehmen irreführende Elemente und Links auf den Seiten unterbinden, sowie kostenlose Demos klarer kennzeichnen.

Laut dem Post sollen drei wichtige Aspekte umgesetzt werden:

Die Steam-Seiten dürfen keine Links zu externen Websites mehr setzen. Darüber hinaus sollen auch keine Werbe-Elemente auf andere Spieleseiten auf Steam verlinken. Franchises können weiterhin über Bundles oder die Entwickler-Homepage dargestellt werden.

mehr setzen. Darüber hinaus sollen auch keine Werbe-Elemente auf andere Spieleseiten auf Steam verlinken. Franchises können weiterhin über Bundles oder die Entwickler-Homepage dargestellt werden. Die Spieleseiten dürfen keine Buttons oder andere visuelle Elemente beinhalten, die den offiziellen Elementen von Steam nachempfunden sind oder diese kopieren – beispielsweise in Form eines Wishlist-Buttons.

beinhalten, die den offiziellen Elementen von Steam nachempfunden sind oder diese kopieren – beispielsweise in Form eines Wishlist-Buttons. Demos von Spielen dürfen nicht als Extra-Spiele oder sogenannte Prolog-Spiele angelegt werden, bei denen User oft erst später erfahren, dass es sich um eine Demo für ein kostenpflichtiges Spiel handelt.

Die Änderungen, über die sich mancher Nutzer freuen dürfte, sollen laut Valve ab September 2024 ausgerollt und überprüft werden. (Quelle: Steam)

Steam schraubt an Nutzerfreundlichkeit

Die neuen Regeln für Entwickler sind nicht die einzige Änderung, die Valve in den letzten Tagen vorangetrieben hat. Erst kürzlich hat das Unternehmen ein neues Filtersystem für Nutzer-Reviews getestet – zwar sind die Spielerbewertungen ein nützliches Feature, doch oftmals finden sich auf Steam auch zahlreiche humoristisch-unsinnige und nicht aussagekräftige Reviews.



Mit dem neuen Filter sollen sich Witz-Wertungen dieser Art ausschalten lassen.

