Neue Serie bei Wow: Nach Ewigkeiten lohnt sich mein Abo endlich bald wieder

Diese Serie kann ich kaum erwarten.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im November 2025 wird sich mein Wow-Abo endlich wieder lohnen – denn dann erscheint die Serie The Chair Company mit Tim Robinson. Den frisch erschienenen ersten Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Anzeige

The Chair Company: Meine neue Lieblingsserie nach Netflix-Hit?

Eine meiner absoluten Lieblingsserien auf Netflix ist I Think You Should Leave – eine surreale Sketch-Comedy von Tim Robinson mit unangenehmen Situationen, die immer schlimmer werden, weil die Charaktere stets mit dem Kopf durch die Wand wollen

Ich habe selten so viel und so laut gelacht und schaue mir meine Lieblingsfolgen in regelmäßigen Abständen an – wer sich bei Sketches wie Brian’s Hat nicht zumindest ein bisschen amüsiert, dem misstraue ich von Herzen.

(Quelle: YouTube, Netflix Is a Joke)

Anzeige

Mit The Chair Company bekommt Tim Robinson nun eine HBO-Serie, die in den USA im Oktober erscheint und in Deutschland ab dem 21. November auf Wow zu sehen sein wird.

Darin wird Robinson einen Angestellten eines Stuhl-Herstellers spielen, der eine Verschwörung aufdeckt – und wie der Trailer bereits verspricht, wird es zahlreiche bizarre Verstrickungen und schräge Charaktere geben. Der oft absurde Humor von Robinson wird bereits mehr als angedeutet.

Mit Zach Kanin ist zudem der Co-Autor von I Think You Should Leave an Bord. Als Executive Producer hat die Serie mit Adam McKay, Regisseur von Filmen wie The Big Short, Anchorman und Don’t Look Up, ebenfalls einen Hochkaräter dabei.

Wow-Abo zum Sparpreis sichern

Falls ihr noch kein Wow-Abo habt und Cringe-Comedy mit liebenswert-schrulligen Figuren mögt, könnt ihr euch das Serien- und Film-Paket jetzt mit einem attraktiven 50-Prozent-Rabatt schnappen.

Abo bei Wow ansehen!

Falls ihr The Chair Company im Gegensatz zu mir aber wenig vielversprechend findet, dann könnt ihr euch mit dem Angebot immer noch mit preisgekrönten Serien wie The Last of Us oder The White Lotus die Zeit vertreiben – ebenfalls gut, nur eben nicht ganz so witzig.