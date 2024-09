Neue Stardew-Valley-Alternative: Community stürzt sich auf Steam-Sim

Fans von Cozy Sims wie Stardew Valley sorgen derzeit für einen Hype, der sich gewaschen hat. Das kommende Steam-Spiel Dragons Brew kommt bei der Community so gut an, dass das Kickstarter-Ziel in kürzester Zeit pulverisiert wurde. Den ersten Trailer dazu könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Stardew-Valley-Alternative sorgt für Kickstarter-Hype

Die kommende Cozy-Simulation Dragons Brew hat einen absoluten Traumstart auf Kickstarter hingelegt. Auf der Plattform hat das Spiel, in dem ihr ein Brettspielcafé leitet, innerhalb von weniger als 24 Stunden sein Spendenziel erreicht.



Die Entwickler hatten eine Summe von 9.488 Euro angepeilt – nach einer Woche steht das Projekt nun schon bei 55.103 Euro, die von über 2.000 Unterstützern zusammengetragen wurden.

Unterstützer können sich auf Kickstarter durch ihre Spenden verschiedene Belohnungen sichern – je nachdem, wie hoch die Spende ausfällt. Unter anderem könnt ihr euch die digitale Version des Spiels, eine Erwähnung in den Credits, den Soundtrack und andere Boni sichern. (Quelle: Kickstarter)

Die Cozy-Sim Dragons Brew kommt bei Spielern richtig gut an. (© Radic Creative / Valve)

In Dragons Brew werdet ihr in hübscher Pixel-Optik euer eigenes Brettspiel-Café betreiben. Euch stehen zahlreiche Individualisierungsoptionen zur Verfügung, was eure Einrichtung und Speisekarte angeht.



Auch die Brettspiele, die ihr in eurem Haus anbietet, haben einen wesentlichen Einfluss auf das Gameplay und darauf, wie eure Gäste auf euer charmantes Café reagieren.

Dragons Brew Radic Creative

Kommender Steam-Hit: Dragons Brew lässt Community träumen

Die Finanzierung von Dragons Brew dürfte mit dem weit übertroffenen Kickstarter-Betrag in trockenen Tüchern sein, aber Spieler müssen leider noch eine Weile auf den Release des neuen Stardew-Valley-Konkurrenten warten. Erst 2026 soll es mit der Veröffentlichung soweit sein.

