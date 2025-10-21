Neuer Horrorfilm ist ein Fest für alle Angestellten, die ihren Chef hassen

Diesen Film darf kein Horror-Fan im Januar verpassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem verhassten Chef auf einer einsamen Insel stranden – für viele Menschen ist diese Vorstellung wohl der reinste Albtraum. Und genau deswegen hat Regisseur Sam Raimi (Tanz der Teufel) aus dieser Idee jetzt einen eigenen Horrorfilm gemacht: Send Help.

Anzeige

Der Albtraum eines jeden Angestellten

Frische Horror-Ideen sind zwar selten, aber es gibt sie noch, wie im Fall von Send Help. Der neue Horrorfilm verfrachtet Rachel McAdams und Dylan O'Brien auf eine verlassene Insel, wo sie nicht nur ums Überleben gegen die feindselige Natur kämpfen, sondern auch gegeneinander. Für einen ersten blutigen Eindruck von der abgefahrenen Geschichte haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer mit deutscher Synchronisation eingebunden.

In den sozialen Medien, besonders X (ehemals Twitter), kommt das irre Konzept und der dazugehörige erste Trailer ziemlich gut an. Viele User berichten sarkastisch, dass sie der Film an ihre letzten Teambuilding-Events erinnert.

Nichts ist so sehr ein „Gemeinschaftstraining“, wie das Überleben auf einer Horrorinsel mit Ihrem HR-Manager. ( @Tvalc auf X

Andere freuen sich indessen auf den Film, weil Regisseur Sam Raimi wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der Regisseur der ersten Spider-Man-Trilogie wurde mit Tanz der Teufel 1981 weltberühmt. Sein letzter Horrorfilm war indessen Drag Me to Hell, der 2009 erschien und ebenfalls Kultstatus genießt.

Anzeige

Der US-Kinostart für Send Help ist für den 30. Januar 2026 vorgesehen. In Deutschland wird der Horrorfilm voraussichtlich am 29. Januar starten.

Send Help ist mir ein Ticket wert Der Trailer zu Send Help hat mich überzeugt! Besonders Raimis Stil, Horror mit schwarzem Humor zu verbinden, funktioniert auch hier wieder ungewöhnlich gut. Seine Filme haben einfach das gewisse Etwas, dass sie von der breiten Masse angenehm abhebt. Und als großer Fan von der Kult-Serie Lost treffen einsame Inseln sowieso einen Nerv bei mir. Insofern werde ich für Send Help wohl auch ein Kinoticket einlösen. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.