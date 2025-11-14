Neuer Netflix-Hit ist 2 Jahre alt – trotzdem wollen heute alle diesen Actionthriller sehen

Netflix hat eine neue Nummer 1 und die ist ziemlich überraschend.

In den Netflix-Charts tummeln sich für gewöhnlich nur brandneue Produktionen, wie die 120 Millionen US-Dollar schwere Frankenstein-Neuverfilmung. Umso überraschender ist, dass die aktuelle Nummer 1 bereits zwei Jahre auf dem Buckel hat: der Actionthriller Plane mit Gerard Butler.

B-Movie Plane setzt sich an die Netflix-Spitze

Plane lief Anfang 2023 im Kino, hat es aber jetzt erst ins Abo-Programm von Netflix geschafft. Und dort stößt der Action-Streifen auf reges Interesse – und zwar so stark, dass es das B-Movie auf Anhieb auf den ersten Platz der hauseigenen Streaming-Charts geschafft hat. Damit ist Plane nicht nur beliebter als Schauermärchen Frankenstein, sondern lässt auch andere große Filme, wie die Haftbefehl-Doku oder den Thriller A House of Dynamite hinter sich.

In Plane muss Gerard Butler sein Passagierflugzeug nach einem Gewitter auf einer kleinen Insel notlanden. Das Problem: Die Insel steht unter der Kontrolle von schwer bewaffneten Rebellen, die ihrerseits Anspruch auf das Flugzeug erheben. Es folgt ein blutiger Kampf um die Maschine und ihre Insassen.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

So bewerten Presse und Publikum den Film

Von Presse und Publikum wird Plane überwiegend positiv bewertet. Der User-Score auf Webseiten wie Rotten Tomatoes fällt mit 94 Prozent Zufriedenheit sogar ausgesprochen gut aus. Der Hollywood Reporter schreibt im Review:

Butler ist eine fesselnde, charismatische Persönlichkeit, und Plane ist ein atemloser Thriller, der dem Publikum kaum einen Moment Zeit lässt, über seine Logik nachzudenken. ( The Hollywood Reporter

Solide Abendunterhaltung Ich habe Plane schon vor eine Weile gesehen. Für einen launigen Action-Abend und besonders als Butler-Fan ist Plane eine solide Wahl. Insbesondere, wenn man ohnehin ein Netflix-Abo hat. Einen echten Kracher oder komplette Zerstörung wie in Olympus Has Fallen dürft ihr aber nicht erwarten. Plane ist einer dieser Filme, bei denen man sich am Ende denkt: „Ja, war in Ordnung“. Manchmal reicht das aber auch. Daniel Boldt

