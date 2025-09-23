Neuer Star-Wars-Film bekommt ersten Trailer – aber Disney sollte die Reihe endlich abschaffen

Die Glanzzeit der Star-Wars-Reihe ist schon lange vorbei.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Seit den Episoden 7, 8 und 9 ist nichts mehr, wie es vorher war. Die Star-Wars-Sequel-Trilogie im Kino anzuschauen hat sich so angefühlt, als würde man einem nichts ahnenden Passanten dabei zusehen, wie er ein Lichtschwert auf der Straße findet, es aufhebt, aus Versehen anschaltet und sich selbst enthauptet.

Mit Der Aufstieg Skywalkers gipfelte sie in einem derart zynisch-zusammengeschusterten Machwerk ohne Ideen, Inhalt oder Logik, dass nebenbei auch noch die gesamte Welt der vorangegangenen Filme einen Knacks wegbekam.

Dennoch bekommt Disney nicht genug und arbeitet sich weiter an neuen Star-Wars-Projekten ab. Jetzt ist der erste Trailer zum kommenden Kinofilm The Mandalorian & Grogu erschienen – und nichts an dem 93 Sekunden langen Video-Content lässt mehr als ein mittelmäßiges und überflüssiges CGI-Spektakel erwarten. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Star Wars: Nicht einmal die Hälfte der Filme sind gut

Die Star-Wars-Reihe umfasst mittlerweile 11 Filme und mit viel Wohlwollen können 5 davon als gute Filme bezeichnet werden – eine mittelmäßige Quote für das vielleicht weltweit bekannteste Kino-Franchise aller Zeiten.

Klar, George Lucas hat eine Ur-Trilogie geschaffen, die das Heldenreisen-Schema vorbildlich und publikumsfreundlich umsetzt, doch die Nachfolger sind nüchtern betrachtet mal mehr mal weniger charmante Weltraumgrütze.

Disney+-Serien erreichen gerade mal Mittelmaß

Die Filme und Serien der letzten Jahre haben den Star-Wars-Kosmos immer mehr entzaubert. Mit jedem neuen Projekt, das flache Nebencharaktere in den Fokus rückt, bröckelt diese Fassade. Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass das Star-Wars-Universum keinesfalls so viele erzählenswerte Geschichten hat, wie viele geglaubt haben.

Jeder Film und jede Serie, die in der galaktischen Mittelmäßigkeit versinken, dünnen den Nostalgienebel aus, bis schließlich die mystisch-wabernden Sümpfe auf Dagobah als schnödes Bühnenbild aus Pappe, Kabeln und Rauchmaschinendampf enttarnt werden.

Mit jeder Ecke, die in dem Universum auf diese Weise ausgemalt wird, geht etwas von der Ausstrahlung der Reihe verloren. Die Disney+-Serien haben dabei größtenteils das gleiche Problem wie die Sequels und Spin-Off-Filme: Sie fühlen sich unnötig an. Entweder blasen sie Nichtigkeiten auf oder schreiben zuvor etablierte Ereignisse des Universums im besten Maclunkey-Stil einfach um.

Star Wars: Disney plant immer mehr Filme und Serien

All das Händeringen wird natürlich nichts helfen – Disney rollt mit seiner Klonarmee von überflüssigen Füllermaterial-Projekten einfach immer weiter. Als Nächstes steht also The Mandalorian & Grogu an, ein Projekt, das bei mir nicht einmal mehr ein Augenrollen hervorruft.

Danach wird es dann direkt weitergehen – 2027 soll der Ryan-Gosling-Film Star Wars: Starfighter erscheinen und es befinden sich laut Gerüchteküche noch mindestens fünf weitere Filme und vier Serienstaffeln in unterschiedlichen Produktionsphasen (Quelle: Gamesradar). I have a bad feeling about this.