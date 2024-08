Neuer Steam-König: Gigantisches Echtzeit-Strategie-Spiel fasziniert Spieler

Direkt zum Release erobert ein brandneuer Strategie-Kracher die Steam-Charts. Sins of a Solar Empire 2 bietet Genre-Fans riesige Freiheiten und heimst starke Bewertungen ein. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Sins of a Solar Empire 2: Neuer Steam-Hit für Strategie-Fans

Wenn ihr Fans von umfangreichen und anspruchsvollen Strategie-Spielen seid, bei denen ihr sowohl über wichtige Details in Gefechten als auch große Schicksalsfragen für euer Imperium entscheiden könnt, dann könnte euch Sins of a Solar Empire 2 interessieren.



Das Strategie-Spiel ist am 15. August 2024 auf Steam erschienen und als Einführungsangebot noch bis zum 29. August 2024 für 39,19 Euro statt 48,99 Euro erhältlich (bei Steam ansehen).

Sins of a Solar Empire II Ironclad Games Corporation

In Sins of a Solar Empire 2 müsst ihr euer Weltraumimperium und eure Flotte an Schiffen in einer umkämpften Galaxis etablieren und zum Florieren bringen. Euch stehen Militär aber auch Diplomatie zur Verfügung, um eure Situation zu verbessern. Ihr könnt zwischen 3 Rassen und 6 spielbaren Fraktionen wählen, die ihr mit komplexen und unterschiedlichen Spielmechaniken führen könnt.

Bereits mit dem Vorgänger konnte Entwickler Stardock Entertainment bei den Fans punkten und nun steht auch Sins of a Solar Empire 2 auf Steam gut da – nach den ersten 500 abgegebenen Stimmen hat der Echtzeit-Hit eine sehr positive Wertung vorzuweisen.

Strategie-Hit für Sci-Fi-Fans begeistert auf Steam. (© Stardock Entertainment)

Steam-Bestseller: Sci-Fi-Strategie-Spiel landet auf Platz 1

Direkt zum Release sichert sich Sins of a Solar Empire 2 reichlich Aufmerksamkeit auf Steam und kämpft sich auf den ersten Platz der Bestseller vor.



Damit lässt es in den Top 10 unter anderem große Namen wie Counter-Strike 2 und Cyberpunk 2077 hinter sich. Auch Neu-Einsteiger wie Dragon Age: The Veilguard und Crime Scene Cleaner müssen sich hinten anstellen.

