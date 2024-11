Neuer Trailer für GTA 6: Verrückte Fan-Theorie verrät Rockstars Pläne

Seit dem ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 ist Entwickler Rockstar verdächtig still. Fans wollen jetzt herausgefunden haben, wann der zweite Trailer angekündigt wird. Der Termin steht unmittelbar bevor.

GTA 6: Verrät der Mond den nächsten wichtigen Termin?

Wo ist denn jetzt der zweite Trailer für GTA 6? Rockstar hat sich zu dieser Frage offiziell noch nicht geäußert. Fans glauben allerdings, dass der Entwickler ihnen schon längst den entscheidenden Hinweis gegeben hat.

Der Termin für die Ankündigung des zweiten Trailers soll demnach in einem Tweet zu GTA Online versteckt sein. Der zeigt im Nachthimmel einen abnehmenden Mond. Nach Studieren des Mondkalenders haben Fans auf Reddit und X (früher Twitter) erkannt, dass der Trabant in unserer Welt als Nächstes am 22. November in dieser Form am Himmel steht.

Haben GTA-Fans den Verstand verloren?

Die Theorie klingt nach purem Wahnsinn? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Tatsächlich hat Rockstar eine ähnliche Mond-Theorie in der Vergangenheit bestätigt. Im Vorfeld des ersten Trailers gab es ebenfalls einen Tweet mit einem Mond, der auf den 1. Dezember hindeutete. Tatsächlich hat Rockstar genau an diesem Tag den ersten Trailer für GTA 6 angekündigt. Nur Zufall?

GTA 6: Ist der Mond-Theorie zu trauen?

Die Mond-Theorie geistern jetzt schon seit einer Weile durch die sozialen Netzwerke, doch langsam wird es ernst. Die Spekulationen klingen logisch, doch es gibt auch Zweifel. Allen voran ist es natürlich mehr als unklar, ob Rockstar tatsächlich mithilfe des Monds Hinweise streut.

Selbst, wenn die Theorie richtig liegt, bedeutet es allerdings nicht, dass der Trailer tatsächlich am 22. November angekündigt wird. Der Mond befindet sich schließlich nicht nur einmal in der auf dem Bild gezeigten Phase. Die Ankündigung könnte also auch an einem viel späteren Datum folgen. Auch die erste Mond-Theorie im letzten Jahr hat mehrere Termine zugelassen (Quelle: Reddit).

Klarheit gibt es in wenigen Tagen, wenn Rockstar Games den neuen Trailer ankündigt – oder eben nicht. In jedem Fall ist die Mond-Theorie ein guter Hinweis darauf, dass die Fans unbedingt neue Infos zu GTA 6 brauchen.