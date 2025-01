NFL Berlin 2025: Wann, wo gibt es Tickets & wer spielt?

Seit einigen Jahren führt die NFL Saison-Spiele in Europa aus, darunter auch in Deutschland. Nachdem die American-Football-Stars aus den USA schon in München und Frankfurt zu Gast waren, wurde nun auch ein Spiel der NFL in Berlin für 2025 angekündigt.

An welchem Datum steigt das Spiel, welche Teams kann man erwarten und ab wann gibt es Tickets?

Tickets sind noch nicht verfügbar. Wer als erster Informationen zum Vorverkaufsstart erhalten will, sollte sich im E-Mail-Verteiler der Veranstalter anmelden: Hier geht es zur Anmeldung. Ticketmaster hat ebenfalls bereits eine Seite für das NFL-Spiel in Berlin. Dort wird ebenfalls ein Newsletter angeboten, über den man alle Ticket-News schnellstmöglich erhalten soll. Zur Anmeldung bei Ticketmaster.

NFL 2025 in Berlin: Tickets, Teams, Datum – was ist bekannt?

Ausgetragen wird das Spiel im Berliner Olympiastadion. Wann genau es stattfinden wird und welche Mannschaften antreten werden, steht noch nicht fest. In den Vorjahren wurden die Spiele in Deutschland zum Ende eines Jahres ausgetragen, es könnte also sein, dass der Termin in der Game-Week 9 oder 10 im November liegen wird. Der Spielplan für die Regular-Season wird erst im Mai 2025 bekanntgegeben.

Die NFL teilt Marketing-Rechte für die Teams in verschiedene Regionen ein. In Deutschland sind die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Kansas City Chiefs, New England Patrios, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Bucaneers vertreten. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass mindestens eines dieser Teams in München antreten wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass NFL-Stars in der deutschen Hauptstadt auf das Spielfeld treten. Bereits 1990 wurde eine Partie der Pre-Season zwischen den Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs in Berlin ausgetragen. NFL-Fans in Deutschland dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf einige Spiele freuen. Bis 2029 gibt es eine Abmachung, wonach mindestens 1 Spiel hierzulande ausgetragen wird. 3 davon sollen gesichert in Berlin stattfinden, die anderen Orte wurden nicht bekanntgegen (Quelle: Spiegel.de). Die Spiele in Berlin finden 2025, 2027 und 2029 statt.

NFL in Deutschland: Wann gibt es Tickets?

Zum Ticket-Vorverkauf gibt es noch keine Informationen. Die NFL wird „in den kommenden Monaten die teilnehmenden Teams, den Spielplan und Informationen zu den Tickets bekannt geben.“ Beim letzten NFL-Spiel zwischen den Dolphins und Chiefs in Frankfurt begann der Vorverkauf Ende Juni. Football-Fans können vermutlich auch in diesem Jahr also wieder im Sommer auf Karten hoffen. Der Andrang wird sehr hoch sein. Laut NFL gibt es in Deutschland 3,6 Millionen Anhänger der American-Football-Liga. In das Olympiastadion passen rund 75.000 Fans, es ist mit einem ausverkauften Stadion zu rechnen. Das Spiel zwischen den Carolina Panthers und New York Giants in der Münchener Allianz-Arena 2024 besuchten rund 70.000 Fans. Die größte Kulisse in Europa gab es im London, als ca. 86.000 NFL-Fans das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und New England Patriots besuchten.

„Wir sind stolz, die NFL mit den Berlin Games 2025, 2027 und 2029 im Olympiastadion Berlin zu begrüßen und die Historie des American Football an diesem besonderen Ort fortführen zu dürfen. Mit diesen drei Spielen gewinnt die Stadt absolute Sport-Highlights, auf die Football-Fans hier sehnsüchtig gewartet haben. Das Olympiastadion Berlin bietet eine herausragende Kulisse – wir freuen uns auf den Kick-off in 2025.“ (Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, Quelle: Olympastadion.berlin).

Im Free-TV wird das Deutschland-Spiel bei RTL zu sehen sein. Die Streaming-Rechte liegen zudem bis zum Jahr 2026 bei DAZN.

