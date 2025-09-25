NFL-Showdown in Berlin: So kommt ihr an Gratis-Tickets für das Spiel

Im November spielt die NFL in Berlin. Tickets gibt es bereits seit Juni. Jetzt könnt ihr an Gratis-Tickets für das Spiel der Colts gegen die Falcons kommen und bekommt noch einen Zuschuss für eure Anreise.

NFL-Tickets im DKB-Gewinnspiel

NFL-Gewinnspiel der DKB

Wer noch keine Tickets für den NFL-Showdown in Berlin hat, hat die Möglichkeit für das Match der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons am 9. November 2025 Karten zu gewinnen.

Die DKB verlost 25 × 2 Tickets für das Spiel in Berlin und gibt dazu 200 Euro obendrauf für Anreise, Game-Day-Snacks oder den Fanshop. Teilnahmeberechtigt sind Inhaber eines Girokontos der DKB, die sich bis zum 5. Oktober 2025 angemeldet haben. Beachtet, dass ihr dabei über 18 Jahre alt sein müsst. Mit inbegriffen in der Teilnahmebedingung sind Einzel-, Gemeinschafts- und Studentenkontos.

Um teilzunehmen, müsst ihr euch in eurem Banking für das NFL-Gewinnspiel anmelden. Ab da an wird jede Zahlung ab 5 Euro, die ihr mit eurer Visa Debit- oder Kreditkarte tätigt, euch ein Los im Gewinnspiel bringen. Eine Bargeldabhebungen sind hier, laut den Teilnahmebedingungen, nicht mit eingeschlossen.

Ticket-Vorverkauf für die NFL in Berlin: Das sollte ihr wissen

Tickets bei Ticketmaster

Der Vorverkauf beginnt zwar erst um 12:00 Uhr, allerdings sollte man sich rechtzeitig vorbereiten.

Es ist mit einem massiven Ansturm zu rechnen.

Der virtuelle Warteraum wird bereits um 11:00 Uhr eröffnet.

Zum Verkaufsstart werden alle Nutzer im Warteraum zufällig auf die Karten verteilt.

Bereits vorab sollte man ein Ticketmaster-Konto erstellen und sich einloggen. Die Tickets gibt es hier.

Die genauen Preise sind noch nicht bekannt. Ausgehend von den früheren NFL-Events in Deutschland wird aber mit Kosten ab 80 Euro bis 200 Euro gerechnet. Die Hospitality-Pakete kosten 795 Euro bis 1100 Euro.

Der Vorverkauf für das NFL-Spiel in London musste zwischenzeitlich abgebrochen werden, weil die Ticketmaster-Systeme den Ansturm nicht aushalten konnten (Quelle: NBC Sports). Auch für die Berlin-Tickets ist mit langen Warteschlangen zu rechnen. Lediglich rund 75.000 Tickets gehen in den Verkauf, die Nachfrage dürfte deutlich höher sein. In den Vorjahren versuchten Millionen Football-Fans vergeblich eine Karte für die Deutschland-Spiele.

NFL 2025 in Berlin: Tickets, Teams, Datum

Ausgetragen wird das Spiel im Berliner Olympiastadion. Termin ist Samstag, der 9. November. Die Indianapolis Colts sind das „Heim-Team“ und treffen auf die Atlanta Falcons. Die Colts waren bereits im Jahr 2023 beim Spiel in Frankfurt zu Gast.

Die NFL teilt Marketing-Rechte für die Teams in verschiedene Regionen ein. In Deutschland sind die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers vertreten. Mit den Colts und Falcons sind beide Teams für die deutsche Vermarktung ausgelegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass NFL-Stars in der deutschen Hauptstadt auf das Spielfeld treten. Bereits 1990 wurde eine Partie der Pre-Season zwischen den Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs in Berlin ausgetragen. NFL-Fans in Deutschland dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf einige Spiele freuen. Bis 2029 gibt es eine Abmachung, wonach mindestens 1 Spiel hierzulande ausgetragen wird. Drei davon sollen gesichert in Berlin stattfinden, die anderen Orte wurden nicht bekanntgegeben (Quelle: Spiegel.de). Die Spiele in Berlin finden 2025, 2027 und 2029 statt. Der Berlin-Auftritt ist nur eines von vielen NFL-Spielen auf europäischem Boden. Diese Begegnungen sind für die „International Games“ angekündigt:

Week 4, 28. September ab 15.30 Uhr (MEZ): Pittsburgh Steelers vs. Minnesota Vikings im Croke Park, Dublin

Pittsburgh Steelers vs. Minnesota Vikings im Croke Park, Dublin Week 5, 5. Oktober ab 15.30 Uhr (MEZ): Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings im Tottenham Stadium, London

Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings im Tottenham Stadium, London Week 6, 12. Oktober ab 15.30 Uhr (MEZ): New York Jets vs. Denver Broncos im Tottenham Stadium, London

New York Jets vs. Denver Broncos im Tottenham Stadium, London Week 7, 19. Oktober ab 15.30 Uhr (MEZ): Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Rams im Wembley Stadium, London

Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Rams im Wembley Stadium, London Week 10, 9. November ab 14.30 Uhr (MESZ): Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Olympiastadion, Berlin

Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Olympiastadion, Berlin Week 11, 16. November ab 14.30 Uhr (MESZ): Miami Dolphins vs. Washington Commanders im Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

In der Week 1 gibt es zudem am 6. September das Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und Kansas City Chiefs in der Neo Quimica Arena in Sao Paulo, Brasilien.

NFL in Deutschland: Wann gibt es Tickets?

Die Eintrittskarten für das Spiel gehen am Donnerstag, dem 5. Juni, um 12:00 Uhr bei Ticketmaster in den Verkauf (hier ansehen).

Der Andrang wird sehr hoch sein. Laut NFL gibt es in Deutschland 3,6 Millionen Anhänger der American-Football-Liga. In das Olympiastadion passen rund 75.000 Fans, es ist mit einem ausverkauften Stadion zu rechnen. Das Spiel zwischen den Carolina Panthers und New York Giants in der Münchener Allianz-Arena 2024 besuchten rund 70.000 Fans. Die größte Kulisse in Europa gab es in London, als ca. 86.000 NFL-Fans das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und New England Patriots besuchten.

„Wir sind stolz, die NFL mit den Berlin Games 2025, 2027 und 2029 im Olympiastadion Berlin zu begrüßen und die Historie des American Football an diesem besonderen Ort fortführen zu dürfen. Mit diesen drei Spielen gewinnt die Stadt absolute Sport-Highlights, auf die Football-Fans hier sehnsüchtig gewartet haben. Das Olympiastadion Berlin bietet eine herausragende Kulisse – wir freuen uns auf den Kick-off in 2025.“ (Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, Quelle: Olympastadion.berlin).

Im Free-TV wird das Deutschland-Spiel bei RTL zu sehen sein. Die Streaming-Rechte liegen zudem bis zum Jahr 2026 bei DAZN.

NFL bei DAZN ansehen

