Nicht amerikanisch genug: Leonardo DiCaprio hätte fast einen anderen Namen bekommen

Leonardo DiCaprio verrät, warum er fast zu Lenny Williams wurde.

Heute ist Leonardo DiCaprio ein weltbekannter Name. Der Schauspieler hat mit Filmen wie Titanic, The Wolf of Wall Street oder The Revanant moderne Klassiker erschaffen. Ganz neu dabei ist One Battle After Another – und auch der hat das Zeug dazu. Dabei wäre DiCaprio um ein Haar unter einem ganz anderen Namen bekannt geworden: Lenny Williams.

Wie aus Leo DiCaprio fast Lenny Williams wurde

Es ist kein Geheimnis, dass nicht nur Talent in Hollywood zum Erfolg führt. In der Regel ist es eine Mischung aus Glück und den richtigen Beziehungen. Manchmal wird auch geflunkert oder ein bisschen am Image poliert. Als Leonardo DiCaprio am Anfang seiner Karriere stand, war aber vor allem eine Sache problematisch: sein Name. Der Schauspieler hat in einem neuen Interview verraten, dass sein damaliger Agent ihn zu einer Namensänderung überreden wollte.

Als Grund wurde der zu ethnisch klingende Name des Schauspielers genannt oder anders formuliert: Leonardo DiCaprio klingt zu exotisch für US-amerikanische Ohren. Wie wir heute wissen, hat DiCaprio nicht auf seinen Agenten gehört und ist mit seinem echten Namen berühmt geworden.

Für das Internet, insbesondere X (ehemals Twitter), ist diese Story aus grauer Vorzeit allerdings ein gefundenes Fressen, weshalb die Kommentare unter dem verlinkten Beitrag sich auch überwiegend über den Namen „Lenny Williams“ lustig machen. So schreibt ein User: „Lenny Williams klingt nach einem schwarzen Zuhälter“ und erhält dafür viel Zustimmung aus der Community – dabei bezieht sich der User auf die Blaxploitation-Filme der 70er-Jahre, in denen schwarze Zuhälter mit solchen Namen ein Stereotyp waren.

Namensänderungen sind in Hollywood normal

Auch wenn DiCaprio mit seinem echten Namen weltberühmt wurde, ungewöhnlich sind Künstlernamen in Hollywood keineswegs. Für eine Umbenennung gibt es diverse Gründe. Entweder klingt der eigene Geburtsname zu fremdartig, nicht cool genug oder ist vielleicht sogar schon im Filmgeschäft vertreten.

Deshalb haben Tom Cruise, Jamie Foxx und viele andere sich irgendwann dazu entschieden, sich umzubenennen – eine passende Bilderstrecke zu dem Thema findet ihr hier: Ihr werdet nicht glauben, wie diese 14 Hollywood-Stars wirklich heißen.