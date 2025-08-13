Nicht mehr exklusiv auf Sky: The Last of Us läuft auch auf diesem Streaming-Dienst

„The Last of Us“ zählt zu den Serienhighlights der letzten Jahre. Bei welchen Anbietern ihr die beiden Staffeln der postapokalyptischen HBO Serie streamen könnt, erfahrt hier.

In den USA wird die Games-Umsetzung von HBO ausgestrahlt. Hierzulande hat sich Sky die Rechte gesichert. Um also alle Folgen von „The Last of Us“ anzuschauen, benötigte man zur jeweiligen Folgenpremiere ein Pay-TV-Abo bei Sky oder bucht alternativ den Streaming-Dienst „WOW“. Inzwischen sieht man die „The Last of Us“-Folgen aber auch ohne Sky oder WOW.

„The Last of Us“ bei Amazon Video

Nachdem das Finale der Serie ausgestrahlt wurde, könnt ihr alle Episoden auch bei Amazon Video sehen. Im Prime-Abonnement sind sie aber nicht enthalten. Man muss die einzelnen Serienfolgen oder die gesamte Staffel also kaufen:

Die Folgen der ersten Staffel kosten einzeln 2,99 Euro. Wollt ihr die ganze Staffel sehen, könnt ihr sparen, wenn ihr sofort alle 9 Episoden auf einmal kauft. Die Staffel kostet im Paket 25,99 Euro (statt 26,91 Euro im Einzelkauf).

Staffel 2 umfasst 7 Episoden und kostet 19,99 Euro (statt 20,93 Euro im Einzelkauf) oder je Folge 2,99 Euro.

„The Last of Us“ ohne WOW-Abo: Läuft es bei Netflix?

Bei anderen Streaming-Anbietern gibt es die beiden Staffeln von „The Last of Us“ nicht. Die bisher ausgestrahlten Folgen sind also weder bei Netflix noch bei Disney+ verfügbar. Wenn ihr also alle Folgen von „The Last of Us“ in der Flatrate sehen wollt, benötigt ihr das WOW-TV-Abo. Der Zugang kostet ab 5,98 Euro monatlich, falls ihr ihn für 12 Monate bucht. Für ein Monatsabo, bei dem ihr auch monatlich kündigen könnt, bezahlt ihr 9,98 Euro. Bei beiden Abos bekommt ihr 7 Tage Premium gratis.

Dank eines Deals konnte Sky HBO-Serien hierzulande zum Start exklusiv ausstrahlen.

„The Last of Us“ kommt auf Blu-ray

Mittlerweile gibt es „The Last of Us“ mit allen Folgen auch auf Blu-ray zu kaufen. In Deutschland ist bislang nur die erste Staffel verfügbar.

Der Release von Season 2 wurde ebenfalls bereits angekündigt. Die zweite Season wird in Deutschland am 2. Oktober 2025 erscheinen. Hier könnt ihr sie vorbestellen.

