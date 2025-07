Nicht nur für Auto-Fans ein Muss: Neuer Rennsportfilm ist ein echtes Brett im Kino

Da pumpt das Adrenalin: Wer schnelle Filme liebt, der muss diesen sündhaft teuren Kracher im Kino sehen.

Rennsportfilm begeistert Presse und Publikum

Mit F1 startet am 26. Juni ein Film in den deutschen Kinos, der nicht nur 300 Millionen US-Dollar schwer ist, sondern auch Kritiker zum Schwärmen bringt. Die ersten Presse- und Fan-Stimmen loben den Rennsportfilm jedenfalls in den höchsten Tönen und erklären ihn kurzerhand zu einem Pflichttermin für Kino- und Filmfans. Für einen Ersteindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

F1 ist absolut unglaublich. Er bietet all das Adrenalin, die Emotionen, das Tempo, die Geschichte und die Charakterentwicklung, die man sich wünscht - alles kommt zusammen und macht diesen Film wirklich außergewöhnlich. (Quelle: @anandhumanoj666 auf X

Joseph Kosinskis F1 gibt Gas und hört nicht mehr auf. Die Rennen sind episch, das Sounddesign, der Schnitt, die Kameraführung, die Darsteller und die Musik sind allesamt erstklassig. Man spürt definitiv Anklänge an Top Gun Maverick, denn der Film fühlt sich an wie ein Sommerblockbuster der alten Schule. Was für eine Fahrt. (Quelle: @ErikDavis auf X

F1 ist einer der coolsten und unterhaltsamsten Filme, die Sie wahrscheinlich jemals sehen werden, aber nichts von diesem Knistern nimmt seine Seele weg. Kosinski hat mit Präzision ein atemberaubendes, mitreißendes Pop-Epos geschaffen, das einen so viel fühlen lässt. (Quelle: @DrewTailored auf X

Vor allem die Technik des Films wird einstimmig gelobt. Regisseur Joseph Kosinski hat für den Film nicht nur eng mit der Formel 1 zusammengearbeitet, sondern auch auf echten Strecken gedreht. Dabei war die Kamera direkt an die irren schnellen Autos gekoppelt – ähnlich wie bei Top Gun Maverick auch echte Düsenjäger zum Einsatz kamen. Alles im Sinne der Authentizität. Eine Formel, die den zweiten Top-Gun-Film 2022 zu einem Mega-Hit an den Kinokassen gemacht hat (Quelle: BBC).

Und ein Mega-Erfolg muss auch F1 werden. Mit einem Budget von 300 Millionen US-Dollar gehört der von Warner und Apple finanzierte Streifen zu den teuersten Produktionen der Kinogeschichte. Um Gewinn zu erzielen, muss F1 nach gängiger Formel mehr als 750 Millionen US-Dollar an den Kassen einspielen. Diese Marke haben dieses Jahr nur zwei Filme bisher geknackt: Ne Zha 2 und Ein Minecraft Film.

Diesen Film will ich im Kino erleben Ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für die Formel 1, aber F1 werde ich mir im Kino ansehen. So ein technisches Brett muss man auf der großen Leinwand erleben. Die beeindruckenden Bilder und der dröhnende Motorensound haben mich schon beim Trailer begeistert. Der Film wird zwar dieses Jahr auch noch auf Apple TV+ erscheinen, aber hier gönne ich mir das teure Kinoticket. Ich bezweifle zwar, dass mir die Formel 1 danach mehr zusagt, aber hey, mir hat schon der Gran-Turismo-Film vor ein paar Jahren gut gefallen – also hat F1 gute Chancen mich in diesem Sommer komplett umzuhauen. Daniel Boldt

