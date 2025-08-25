Nina Chuba Tour 2026: Tickets im Vorverkauf ab heute – wann & wo?

Nina Chuba gehört derzeit zu den beliebtesten deutschen Acts im Musik-Business. Im kommenden Jahr gibt es die Gelegenheit, die Künstlerin live zu sehen. Wann beginnt der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Konzerte 2026 und wo kann man die Konzerte besuchen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 19. September erscheint ihr neues Album, das den Fans 2026 dann live präsentiert wird. Der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Tour 2026 startet heute, am Montag, 25.08.2025, um 14:00 Uhr. Bei Eventim könnt ihr zuschlagen (zum Ticket-Shop).

Anzeige

Nina Chuba live 2026: Städte, Termine & Tickets

Anders als bei anderen Touren gibt es keine Pre-Sale-Aktionen, bei denen ihr nur mit einer bestimmten Mitgliedschaft wie einem RTL-Plus-Abonnement auf die Tickets zugreifen könnt. Ab heute Nachmittag stehen die Karten also allen Fans zur Verfügung. Dabei wurden einige Termine für den Sommer in diesem Jahr angekündigt. Wann kann man Nina Chuba live sehen? Das sind die Daten:

25.06.2026 – Köln, Fühlinger See

26.06.2026 – Stuttgart, Kesselfest

03.07.2026 – Dresden, Stadion

04.07.2026 – München, Olympiahalle

09.07.2026 – Wien, Stadthalle

10.07.2026 – Linz, Donaulände Open Air

16.07.2026 – Mainz, Volkspark

17.07.2026 – Brombachsee, Brombachsee -Strand

20.08.2026 – Bielefeld, Ravensberger Park

21.08.2026 – Bremen, Bürgerweide

22.08.2026 – Hamburg, Trabrennbahn

28.08.2026 – Essen, Baldeney See

29.08.2026 – Hannover, Expo Plaza

11.09.2026 – Berlin, Wuhlheide

Anzeige

Termine für die Tour 2025

Fans bekommen noch in diesem Jahr die Gelegenheit, Nina Chuba live zu sehen. Im Oktober startet die Hallen-Tour. Die Konzerte sind inzwischen jedoch längst ausverkauft. Es gibt lediglich Chancen auf einzelne Fansale-Tickets (hier ansehen). Das sind die Termine:

24.10.25 Erfurt, Messehalle

25.10.25 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherungen

27.10.25 Stuttgart Schleyer-Halle

28.10.25 Zürich Hallenstadion

29.10.25 München Olympiahalle

30.10.25 Leipzig QUATERBACK Immobilien Arena

01.11.25 Bremen ÖVB Arena

02.11.25 Hannover ZAG Arena

03.11.25 Dortmund Westfalenhalle

05.11.25 Frankfurt Festhalle

06.11.25 Köln LANXESS Arena

07.11.25 Hamburg Barclays Arena

09.11.25 Berlin UBER Arena

Anzeige

Nina Chuba: Tour 2025 & neuer Song

Das aktuelle und gleichzeitig erste Studioalbum von Chuba („Glas“) erschien im Februar 2023. Neben „Wildberry Lillet“ sind auch Songs wie „Alles gleich“, „Ich hass dich“ und „Glatteis“ im Ohr geblieben. Hier könnt ihr die Songs von Nina Chuba anhören:

Mit „NINA“ gab es schon im vergangenen Jahr endlich einen neuen Song. Das zweite Studioalbum dürfte auch anstehen und im Herbst 2025 könnt ihr mitsingen, wenn die Sängerin auf den Bühnen Deutschlands stehen wird. Am 19. September erscheint mit „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ dann auch endlich das zweite Studioalbum. Das ist das Video zur ersten Single:

Ab heute, Montag, 25. August, 14:00 Uhr habt ihr die Gelegenheit, euch ein Ticket für die Nina-Chuba-Live-Events im kommenden Jahr zu sichern. Dabei solltet ihr schnell sein. Zwar wurden einige Termine in den größten Hallen und Open-Air-Locations des Landes angekündigt, der Ansturm auf die Karten dürfte aber riesig sein. Loggt euch also rechtzeitig in euren Eventim-Account ein, überprüft, ob eure Daten stimmen und bringt ein wenig Geduld mit, wenn es ab 14:00 Uhr in die virtuelle Warteschlange geht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.