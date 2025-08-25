Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Nina Chuba Tour 2026: Tickets im Vorverkauf ab heute – wann & wo?

Nina Chuba Tour 2026: Tickets im Vorverkauf ab heute – wann & wo?

Martin Maciej
Martin Maciej,
3 min Lesezeit
Nina Chuba live
Im Herbst steht die Club-Tour an und für den Sommer 2026 wurden neue Konzerte von Nina Chuba angekündigt. Tickets gibt es ab heute. (© IMAGO / Bonn.digital / Bearbeitung GIGA)
Nina Chuba gehört derzeit zu den beliebtesten deutschen Acts im Musik-Business. Im kommenden Jahr gibt es die Gelegenheit, die Künstlerin live zu sehen. Wann beginnt der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Konzerte 2026 und wo kann man die Konzerte besuchen?

Zu Nina Chuba bei Eventim

Am 19. September erscheint ihr neues Album, das den Fans 2026 dann live präsentiert wird. Der Vorverkauf für die Nina-Chuba-Tour 2026 startet heute, am Montag, 25.08.2025, um 14:00 Uhr. Bei Eventim könnt ihr zuschlagen (zum Ticket-Shop).

Nina Chuba live 2026: Städte, Termine & Tickets

Anders als bei anderen Touren gibt es keine Pre-Sale-Aktionen, bei denen ihr nur mit einer bestimmten Mitgliedschaft wie einem RTL-Plus-Abonnement auf die Tickets zugreifen könnt. Ab heute Nachmittag stehen die Karten also allen Fans zur Verfügung. Dabei wurden einige Termine für den Sommer in diesem Jahr angekündigt. Wann kann man Nina Chuba live sehen? Das sind die Daten:

  • 25.06.2026 – Köln, Fühlinger See
  • 26.06.2026 – Stuttgart, Kesselfest
  • 03.07.2026 – Dresden, Stadion
  • 04.07.2026 – München, Olympiahalle
  • 09.07.2026 – Wien, Stadthalle
  • 10.07.2026 – Linz, Donaulände Open Air
  • 16.07.2026 – Mainz, Volkspark
  • 17.07.2026 – Brombachsee, Brombachsee -Strand
  • 20.08.2026 – Bielefeld, Ravensberger Park
  • 21.08.2026 – Bremen, Bürgerweide
  • 22.08.2026 – Hamburg, Trabrennbahn
  • 28.08.2026 – Essen, Baldeney See
  • 29.08.2026 – Hannover, Expo Plaza
  • 11.09.2026 – Berlin, Wuhlheide
Termine für die Tour 2025

Fans bekommen noch in diesem Jahr die Gelegenheit, Nina Chuba live zu sehen. Im Oktober startet die Hallen-Tour. Die Konzerte sind inzwischen jedoch längst ausverkauft. Es gibt lediglich Chancen auf einzelne Fansale-Tickets (hier ansehen). Das sind die Termine:

  • 24.10.25 Erfurt, Messehalle
  • 25.10.25 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherungen
  • 27.10.25 Stuttgart Schleyer-Halle
  • 28.10.25 Zürich Hallenstadion
  • 29.10.25 München Olympiahalle
  • 30.10.25 Leipzig QUATERBACK Immobilien Arena
  • 01.11.25 Bremen ÖVB Arena
  • 02.11.25 Hannover ZAG Arena
  • 03.11.25 Dortmund Westfalenhalle
  • 05.11.25 Frankfurt Festhalle
  • 06.11.25 Köln LANXESS Arena
  • 07.11.25 Hamburg Barclays Arena
  • 09.11.25 Berlin UBER Arena
Nina Chuba: Tour 2025 & neuer Song

Das aktuelle und gleichzeitig erste Studioalbum von Chuba („Glas“) erschien im Februar 2023. Neben „Wildberry Lillet“ sind auch Songs wie „Alles gleich“, „Ich hass dich“ und „Glatteis“ im Ohr geblieben. Hier könnt ihr die Songs von Nina Chuba anhören:

Mit „NINA“ gab es schon im vergangenen Jahr endlich einen neuen Song. Das zweite Studioalbum dürfte auch anstehen und im Herbst 2025 könnt ihr mitsingen, wenn die Sängerin auf den Bühnen Deutschlands stehen wird. Am 19. September erscheint mit „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ dann auch endlich das zweite Studioalbum. Das ist das Video zur ersten Single:

Ab heute, Montag, 25. August, 14:00 Uhr habt ihr die Gelegenheit, euch ein Ticket für die Nina-Chuba-Live-Events im kommenden Jahr zu sichern. Dabei solltet ihr schnell sein. Zwar wurden einige Termine in den größten Hallen und Open-Air-Locations des Landes angekündigt, der Ansturm auf die Karten dürfte aber riesig sein. Loggt euch also rechtzeitig in euren Eventim-Account ein, überprüft, ob eure Daten stimmen und bringt ein wenig Geduld mit, wenn es ab 14:00 Uhr in die virtuelle Warteschlange geht.

Zu Nina Chuba bei Eventim
