Nintendo hats geschafft: Dafür hole ich meine Switch aus der Mottenkiste

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Durch die Welt des Nichts

Die Switch nähert sich dem Ende ihres Lebens und hat für mich trotzdem noch ein echtes Highlight zu bieten. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist genau das Spiel, das ich brauche. Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Switch-Hype: Das neue Zelda sieht toll aus

Die Nintendo Switch ist ein Mega-Erfolg. Für einen eingefleischten PC-Spieler wie mich ist die Hybridkonsole aber nur ein Gelegenheitsspielzeug. Ich zocke also höchstens, wenn ich unterwegs bin, im Handheld-Mode (und selbst dann meistens nicht). Wenn ich vor meinem Bildschirm sitze, könnte ich ja auch gleich den PC anmachen.



Die meiste Zeit sitzt die Switch also gerade außerhalb meines Blickfeldes und wartet auf den nächsten Konsolen-Hit, den ich dann doch spielen muss. Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steht ein solches Highlight jetzt vor der Tür.

Nintendo verdient meine Vorfreude schon allein dafür, dass sie es geschafft haben, mich ehrlich zu überraschen. Ich hätte niemals gedacht, dass Prinzessin Zelda selbst schon so bald zur Heldin ihres eigenen Spiels wird. Letztes Jahr hat Zelda-Chef Eiji Aonuma noch verkündet, auf die richtige Gameplay-Idee zu warten.



Genau diese Idee hat mich sofort überzeugt. Anstatt Zelda einfach ein Schwert in die Hand zu drücken, hat die Prinzessin ganz eigene Fähigkeiten. Sie kann Gegenstände magisch speichern und dann nach Belieben beschwören. Nintendo hat bereits in Trailern gezeigt, wie sich Rätsel und Gegner so auf ganz kreative Weise überwinden lassen.

Zelda kann Betten beschwören, um neue Orte zu erreichen. (© Nintendo)

Das neue Zelda passt perfekt zum Handheld-Modus der Switch

Zelda: Echoes of Wisdom ist auch perfekt für mich, weil die Optik zur Switch passt. Das klingt ein wenig wie eine Beleidigung, ist aber als Kompliment gemeint. Ich zocke gerne im Handheld-Modus, aber bei riesigen Spielen wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich Hyrule gerade nicht auf einem größeren Bildschirm erlebe.



Echoes of Wisdom ist dagegen ein niedliches Spiel, in dem alle Leute und Gegner aussehen wie Spielfiguren aus Plastik. Wenn das nicht das perfekte Spiel ist, um es auf der Switch zu zocken, während man schon im Bett liegt. Der 26. September kann für mich also gar nicht früh genug kommen.

