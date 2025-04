Nintendo Switch 2 kostet so viel Geld und versagt an entscheidender Stelle

Eines der größten Probleme der Original-Switch war der nervige Joy-Con-Drift. Fans hatten für die Switch 2 deshalb auch hinsichtlich des happigen Preises auf eine verbesserte Technologie gehofft, doch Nintendo sorgt nun für Enttäuschung.

Update vom 8. April 2025: Nintendo hat bekannt gegeben, dass die Joy-Cons der Switch 2 nicht über sogenannte Hall Effect Sticks verfügen werden – eine Technologie, die den nervigen Stick-Drift zuverlässig verhindern würde. Das Problem, das viele Nutzer bei der Original-Switch in den Wahnsinn getrieben hat, könnte also auch auf der Switch 2 auftreten. Fans hatten gehofft, dass Nintendo bei der neuen Konsole auf magnetische statt auf analoge Joy-Con-Sticks setzen würde, um dies zu umgehen – diese Hoffnung hat sich nun in Luft aufgelöst. Nintendo bekräftigt zwar erneut, dass die Joy-Cons von Grund auf neu designt wurden, doch ein Einsatz von Hall Effect Sticks hätte viele Spieler vermutlich ruhiger schlafen lassen. Ob Stick-Drift auch bei der Switch 2 zu einem weit verbreiteten Problem wird, muss sich noch zeigen. (Quelle: NintendoLife)

Originalmeldung vom 4. April 2025:

Stick-Drift bei der Switch 2? Nintendo hält sich bedeckt

Viele Nutzer der Original-Switch sind früher oder später dem Joy-Con-Drift begegnet – ein Stick der Switch-Controller registriert konstante Bewegung in eine Richtung, obwohl Spieler ihn nicht bewegen. In vielen Fällen ist dies so störend, dass Zocken damit quasi unmöglich wird.

Kein Wunder also, dass Fans wissen wollen, ob die Switch 2 dieses Problem gelöst hat – doch Nintendo weicht der Frage aus. In einem Interview gab Kouichi Kawamoto nur zu Protokoll, dass die neuen Joy-Cons von Grund auf neu designt wurden und die Sticks nun größer und widerstandsfähiger seien.

Der Drift der Vorgängerkonsole wurde mit keinem Wort erwähnt, was viele Fans verständlicherweise misstrauisch macht – denn wie die Verbesserungen genau aussehen, ist noch unklar. (Quelle: Nintendo)

Nintendo spannt Spieler mit Switch 2 auf die Folter Wenn ich an Nintendos Stelle wäre und den Stick-Drift, die Plage vieler Switch-Fans, endlich gelöst hätte, dann hätte ich direkt bei der Vorstellung bereits damit geprahlt. Ich würde höchstpersönlich jede einzelne Switch 2 mit einem Sticker „Jetzt garantiert ohne Stick-Drift“ versehen. Ich bin allerdings nicht an Nintendos Stelle – und für das Ausbleiben der Stick-Drift-Garantie kann ich mir drei Gründe vorstellen. Vielleicht hat Nintendo auch beim Neu-Design der Joy-Cons einfach keine Antwort darauf gefunden. Der Stick-Drift tritt genauso oft auf, vielleicht sogar noch öfter! Panik ist angesagt und die Zukunft sieht düster aus! Möglicherweise hat Nintendo aber die Ursache für den Stick-Drift durch das Neu-Design gefunden und vieles daran verbessert. Nur eine Garantie, dass er nie wieder vorkommt, will das Unternehmen nicht geben, schließlich können auch Controller der PS5 und Xbox unter dem Phänomen leiden. Als dritte Möglichkeit könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo in der Öffentlichkeit so gut wie nie über eigene Verfehlungen spricht – bei der Vorstellung einer neuen Konsole wird das Unternehmen einen Teufel tun und auf Schwächen in der Vergangenheit hinzuweisen. Stattdessen fährt man bei Nintendo gerne die Strategie, Sorgen so lange totzuschweigen, bis sie sich absolut nicht mehr ignorieren lassen – egal, ob sie bereits gelöst wurden oder nicht. Eine Taktik, die das Unternehmen für das Wohl seiner Fans vielleicht in Zukunft noch einmal überdenken sollte. Gregor Elsholz

Wir zeigen euch (fast) alles, was ihr zur Switch 2 wissen müsst, im Video:

Nintendo Switch 2 vorgestellt: Alle Details zur neuen Konsole

