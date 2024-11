Nintendo Switch: Deswegen werde ich meine Konsole jetzt noch schnell verkaufen

Nintendo wird spätestens zum 31. März 2025 seine neue Switch-Konsole vorstellen. Das wurde jetzt mehrfach bestätigt. Vor Weihnachten wird das aber wohl nichts mehr, obwohl die Verkaufszahlen der aktuellen Modelle sinken. Genau das ist für euch die große Gelegenheit, um eure bisherige Nintendo Switch für gutes Geld verkaufen zu können, bevor der Wert im kommenden Jahr spürbar sinkt.

Nintendo Switch jetzt verkaufen

Wenn ihr euch überlegt, eine Nintendo Switch 2 zu kaufen und nicht unbedingt mehrere Konsolen stehen haben wollt, dann solltet ihr jetzt handeln. Könnt ihr nämlich bis zum Launch der Switch 2 auf eure aktuelle Konsole verzichten, dann solltet ihr sie jetzt verkaufen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. In der Zeit vor Weihnachten und vor der Präsentation der neuen Generation dürftet ihr noch einen anständigen Preis erhalten.

Ich zum Beispiel habe vor gar nicht allzu langer Zeit meine erste Switch, die ich direkt am Erscheinungstag gekauft hatte, verkauft und gegen ein OLED-Modell getauscht. Mir ist aber jetzt schon klar, dass ich die Switch 2 kaufen will. Diese wird vermutlich mehr Leistung besitzen, ein etwas größeres Display haben und die alten Switch-Spiele weiterhin unterstützen. Gleichzeitig hänge ich nicht an meinem OLED-Modell und kann die nächsten Monate darauf verzichten.

Deswegen werde ich vermutlich im Dezember schauen, dass ich die Konsole loswerde. Besonders beim OLED-Modell sind die Preise noch relativ stabil, da das Modell nicht zu alt ist. Entsprechend hält sich der Verlust, den ich mit einem Verkauf in den kommenden Wochen einfahre, in Grenzen.

Je näher die Switch 2 rückt, desto mehr Menschen werden darüber nachdenken, ihre Konsole zu verkaufen. Das Angebot wird größer, die Preise werden fallen. Habt ihr euch also fest dazu entschlossen, dass ihr eure aktuelle Nintendo-Konsole nicht behalten wollt, dann solltet ihr in den kommenden Wochen in Aktion treten.

Wo kann man seine Nintendo Switch verkaufen?

Ich persönlich mache das meist bei Kleinanzeigen. Bisher bin ich meinen Kram dort immer zu anständigen Preisen losgeworden, obwohl es dort viele Betrüger und nervige Menschen gibt. Ihr müsst euch einfach durchbeißen und dann bekommt ihr einen anständigen Preis.

Alternativ lohnt sich eine Auktion bei eBay. Dort müsst ihr keine Verkaufsgebühren mehr zahlen, sodass am Ende mehr für euch übrig bleibt. Dort ist die Konkurrenz aber meist etwas größer. Schaut euch vorher die Preise an, bei denen die Auktionen enden.

Ansonsten fragt einfach mal im Freundes- und Familienkreis. Ich kann mir schon vorstellen, dass besonders vor Weihnachten einige auf der Suche nach einem guten Angebot für eine Nintendo Switch sind, die nicht unbedingt neu sein muss.

Wie teuer wird die Switch 2?

Am Ende geht ihr mit dem Verkauf natürlich auch ein kleines Risiko ein. Niemand weiß, was Nintendo für die neue Switch 2 verlangen wird. Kommt es zu einem Mondpreis wie bei der PS5 Pro? Ich rechne ja fast schon mit 499 Euro, deswegen will ich meine Konsole auch zu einem soliden Preis verkaufen.

Spätestens am 31. März 2025 werden wir alle wissen, was uns erwartet – und ob jeder auch eine Konsole bekommt. Das könnte nämlich auch noch ein Problem werden. Die PS5 habe ich erst ein Jahr später kaufen können.

Wenn ihr hingegen nicht direkt auf die Switch 2 aufspringen und vorerst bei der aktuellen Generation bleiben wollt, dann ist das vollkommen verständlich. Besonders das OLED-Modell ist in meinen Augen so viel besser als die erste Generation und reicht vollkommen aus.

Die Switch OLED hat auch schon einige Jährchen auf dem Buckel:

