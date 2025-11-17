Nintendo zeigt erste Bilder zum Zelda-Film und die Fans können es gar nicht fassen

Diesen Film darf kein Nintendo-Fan verpassen.

Die Dreharbeiten zum Zelda-Film haben begonnen. Passend dazu wurden jetzt auch die ersten Bilder von Link und Zelda veröffentlicht, die zeigen, worauf sich Fans beim kommenden Nintendo-Film freuen können. Der erste Eindruck ist dabei sogar so gut, dass die einige Fans die Bilder für KI generiert halten.

So sehen Link und Zelda im Nintendo-Film aus

Während sich Mario-Fans bereits auf das kommende Jahr freuen können, müssen sich Zelda-Fans noch bis Sommer 2027 gedulden, bis sie den legendären Helden und seine Prinzessin auf der Leinwand sehen können. Einen ersten Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon, denn es wurden gleich drei Bilder veröffentlicht, die Link, Zelda und die weiten Steppen von Hyrule zeigen.

Link wird gespielt von Benjamin Evan Ainsworth, während Zelda von Bo Bragason verkörpert wird. Die Regie führt indessen Wes Ball, der in der Vergangenheit die Maze-Runner-Trilogie inszeniert hat und den neuen Planet-der-Affen-Film, der 2024 im Kino lief. Neben den Bildern sind übrigens auch erste Aufnahmen vom Set im Netz gelandet. Ob diese allerdings tatsächlich echt sind oder ob es sich hierbei um KI generiertes Material handelt, ist unklar (siehe X).

So reagieren die Fans auf die ersten Bilder

Apropos KI, die offiziellen Bilder (siehe oben) kommen tatsächlich so gut bei den Fans an, dass die Echtheit zunächst bezweifelt wurde. Die Mehrheit freut sich aber jetzt erst recht auf den kommenden Nintendo-Film.

Wobei einige Fragen noch ungeklärt sind: So fragen sich manche User, ob Link im fertigen Film auch seine ikonische grüne Mütze tragen wird, die auf den Bildern noch nicht zu sehen ist. Andere witzeln indessen darüber, ob Link im Film auch mehr sagen wird, als nur „Haaa!“ wie in den Videospielen.

Bis zu einem ersten Trailer wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern, denn wie gesagt, die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen. Und da der Release noch 1,5 Jahre entfernt liegt, fließt noch viel Wasser den Hang hinunter.