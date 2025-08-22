Nitro TV im Live-Stream auf Handy, PC & Smart-TV: So klappt’s – auch kostenlos

Nitro ist ein deutscher Free-TV-Sender, der zur RTL Group gehört. Der Sender zeigt hauptsächlich Actionfilme, Serien, Shows und Dokus, häufig aus den Bereichen Krimi, Drama und Thriller. Neben dem klassischen Fernsehen kann man Nitro auch online im Livestream verfolgen.
Nitro im Livestream empfangen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Nitro online zu sehen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen legalen Streaming-Angeboten der RTL Group und Angeboten von TV-Plattformen oder Apps.
Über RTL+ (früher TVNOW)
- Website besuchen: Geht auf plus.rtl.de.
- Konto erstellen: Um Nitro live zu sehen, sind ein Konto und ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Ihr benötigt mindestens das Premium-Paket für 8,99 Euro monatlich (mehr dazu).
- Livestream starten: Unter „Live TV“ könnt ihr Nitro auswählen und direkt im Browser oder über die RTL-Plus-App streamen.
- Premium-Funktionen: Mit dem RTL+ Premium-Abo könnt ihr zudem Zugriff auf zusätzliche Inhalte erhalten, zum Beispiel Serien, die nicht frei verfügbar sind.
Über TV-Apps und Mediatheken
- Zattoo, Waipu.tv oder ähnliche Streaming-Dienste bieten Nitro live an.
- App herunterladen oder Website aufrufen.
- Registrieren oder anmelden.
- Nitro aus der Senderliste auswählen und starten.
Der Dienst Zattoo bietet alle wichtigen privaten und Öffentlich-rechtlichen Sender als Live-Stream an. Ihr könnt den Zugang 30 Tage kostenlos testen. Danach benötigt ihr für den Nitro-TV-Stream das Smart-HD-Paket. Dafür fallen 6,99 Euro pro Monat an. Mit dabei sind unter anderem die Sender RTL, Nitro, RTL2, ProSieben, ProSieben Maxx, Kabel Eins, ARD, ZDF und Eurosport.
Auch der Anbieter Nitro bietet den Nitro-Stream. Es gibt dort ebenfalls einen Testmonat (hier ansehen). Nach dem Probemonat benötigt man mindestens das Comfort-Paket für 7,49 Euro monatlich.
Über IPTV oder Kabelanbieter
- Wenn ihr Kabel, Satellit oder IPTV nutzt, bieten viele Anbieter Nitro auch online an.
- Prüft, ob euer Anbieter eine App oder ein Webportal hat, über das ihr Live-TV streamen könnt.
- Vorteil bei dieser Empfangsform ist die oft stabilere Übertragungsqualität als über das Streaming im Browser.
Technische und rechtliche Hinweise
- Internetgeschwindigkeit: Für ruckelfreies Streaming mindestens 6–10 Mbit/s empfohlen.
- Geräte: Der Nitro-Livestream kann auf PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV empfangen werden.
- Browserkompatibilität: Moderne Browser wie Chrome, Edge, Firefox oder Safari werden unterstützt.
- Werbung: Kostenlose Streams enthalten häufig Werbeunterbrechungen.
Verwende ausschließlich offizielle, legale Quellen für den Livestream. Illegale Streams bergen Sicherheitsrisiken wie Malware und Abmahnungen.