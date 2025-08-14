Nobody 2 säuft ab: Niemand braucht diese Fortsetzung

Dieser Familienurlaub nimmt zu viele Wendungen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Abgeschnittene Finger, korrupte Cops, Ehezoff und eine Tretmine im Bälleparadies: In Nobody 2 stolpert Hutch Mansell (Bob Odenkirk) mit seiner Familie in ein explosives Kleinstadt-Wespennest und muss sich seinen Weg freischießen.

Leider kann sich der Film zu keiner Zeit entscheiden, was er eigentlich sein will. Als Ergebnis kommt ein schiefer Genre-Mix heraus, der seine größten Stärken nie richtig ausspielt.

Nobody 2: John Wick trifft die Griswolds

In Nobody 2 braucht der ehemalige Regierungskiller Hutch eine Auszeit. Er arbeitet wieder in seinem alten Job, um Schulden von 30 Millionen US-Dollar abzubezahlen. Seine Ehe und das Familienleben leiden darunter, also nimmt er seine Frau, die beiden Kinder und seinen Vater auf einen Ausflug in den Plummerville Water Park mit.

Vor Ort warten allerdings nicht nur Wasserrutschen auf die Mansells, sondern auch eine florierende Verbrecherorganisation mit der grausamen Ledina (Sharon Stone) an der Spitze, die auch die lokalen Cops in der Tasche hat. Als sich Hutch mit einem von ihnen anlegt, eskaliert die Situation schnell und von erholsamem Urlaub ist keine Rede mehr.

Zwischen den wachsenden Leichenbergen versucht der Film verschiedene Ideen und Konflikte gleichzeitig zu jonglieren – und verliert dabei seinen Fokus. Er verformt sich in einen kruden Mix aus John Wick und Die Schrillen Vier auf Achse mit überdrehter Krabumm-Action à la Mr. & Mrs. Smith im dritten Akt.

Für eine Komödie ist Nobody 2 aber nicht witzig genug, für einen bodenständigen, gritty Thriller ist er zu absurd-überzeichnet, das Beziehungsdrama wird sehr schnell fallengelassen und für ein richtiges Action-Spektakel herrscht deutlich zu viel Leerlauf.

Nobody: Action-Vorgänger ist der bessere Film

Nobody war 2021 eine nette Action-Überraschung. Bob Odenkirk, der zuvor vor allem als Comedian und zwielichtiger Saul Goodman aus dem Breaking-Bad-Universum bekannt war, machte als unscheinbare Killermaschine eine gute Figur.

Die Anleihen an John Wick und diverse Liam-Neeson-Blockbuster waren dabei nicht subtil: Ein Kampf-Veteran mit mysteriöser und blutgetränkter Vergangenheit kehrt aus dem Ruhestand zurück, um sich mit der russischen Mafia anzulegen – keine allzu neue Idee.

Doch vor allem weil die rauen Nahkämpfe richtig Biss hatten und Odenkirk mit seinem Charme voll überzeugte, war Nobody ein unterhaltsamer Action-Film für zwischendurch.

Wie sein Vorgänger hat auch Nobody 2 seine besten Momente in diesen brutalen Nahkampfszenen. Besonders ein Kampf gegen ein paar Handlanger auf einem Touristenschiff weckt Erinnerungen an die starke Bus-Szene aus Teil 1.

Leider sind diese Momente, in denen knackige Action auf trockenen Humor trifft, für mich viel zu rar gesät. Stattdessen gibt es folgenlose Familienprobleme, blasse Nebencharaktere und abgehackte Stimmungswechsel. Es bleibt das Gefühl, dass Nobody 2 in allen Bereichen einen draufsetzen wollte, dabei aber das Ziel aus den Augen verloren hat.