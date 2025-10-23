Noah und Joanne haben mit ihrer Liebesgeschichte in kürzester Zeit die Netflix-Charts erobert. Jetzt sind sie mit „Nobody Wants This“ Staffel 2 endlich zurück und nehmen euch mit in die nächste Etappe ihrer Reise. Alles was ihr zum Start wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Alle Infos zu „Nobody Wants This“ in Kürze Basiert „Nobody Wants This“ auf einer wahren Geschichte? Ja, die Serie basiert auf der Liebesgeschichte zwischen Erin Foster und ihrem Ehemann Simon Halls. Wann erscheint „Nobody Wants This“ Staffel 2? „Nobody Wants This“ Staffel 2 erscheint am 23. Oktober 2025. Wird es „Nobody Wants This“ Staffel 3 geben? Bisher ist nur „Nobody Wants This“ Staffel 2 bestätigt worden. Basierend auf dem Erfolg der Fortsetzung sowie dem vorhandenen Material, wird vermutlich kurz nach Beginn der neuen Folgen über eine weitere Staffel entschieden.

„Nobody Wants This“ Staffel 2 startet im Stream

Mit einem rasanten Aufstieg hat „Nobody Wants This“ die Netflix-Charts erobert. Es lag also nicht fern, dass der Streaminggigant nach nur kurzer Zeit sich für eine Weiterführung der Romantik-Komödie entschieden hat.



Immerhin hat die Serie, die auf einer wahren Liebesgeschichte basiert, innerhalb weniger Tage den ersten Platz der globalen Charts erreicht. Nachdem Joanne und Noah am Ende der ersten Season vor eine wichtige Entscheidung gestellt werden, ist es also zu erwarten gewesen, dass Netflix bald mit mehr auf der Bildfläche erscheint.

Doch wann seht ihr die beiden Turteltauben wieder? Seit dem 23. Oktober 2025 sind alle Folgen „Nobody Wants This“ Staffel 2 auf Netflix verfügbar. Ihr könnt also die folgenden Episoden in einem Rutsch sehen:

Folge Titel Starttermin 1 Dinner Party 23. Oktober 2025 2 Leave It At the Tree 23. Oktober 2025 3 The Unethical Therapist 23. Oktober 2025 4 Valentine's Day 23. Oktober 2025 5 Abby Loves Smoothies 23. Oktober 2025 6 Anything Can Happen 23. Oktober 2025 7 When You Know, You Know 23. Oktober 2025 8 A Better Rabbi 23. Oktober 2025 9 Crossroads 23. Oktober 2025 10 When Noah Met Joanne 23. Oktober 2025

So geht es in „Nobody Wants This“ Staffel 2 weiter

Am Ende der ersten Staffel steht die Frage der Religion zwischen Noah und Joanne. Immerhin ist es ein großer Schritt zum Judentum zu konvertieren – einen, von dem sich Joanne nicht mehr sicher ist, dass sie ihn gehen kann. Grund dafür ist die Verantwortung, die Joanne als Frau eines Rabbis haben würde. Aus Angst vor dieser entscheidet sie sich dazu, Noah loszulassen und ihm so einen Karriereaufstieg zu garantieren.



Doch es wäre keine Romanze, wenn Noah sie einfach gehen lassen würde. Natürlich entscheidet sich dieser für Joanne und garantiert ihr damit, dass sie seine Priorität ist. In Staffel 2 von „Nobody Wants This“ könnte diese Entscheidung für Schwierigkeiten außerhalb der Beziehung führen.

Wird Noahs Entscheidung ihm Schwierigkeiten bereiten? (© Stefania Rosini / Netflix)

Wie viele Kompromisse können die beiden eingehen, ohne dabei selber kaputtzugehen? In den neuen Episoden könnte eben diese Frage untersucht werden. Zusätzlich kommt möglicher Druck der Außenwelt, der dem jungen Paar das Leben schwer machen könnte.

„Nobody Wants This“ Staffel 2: Alle Änderungen & Cast

Mit einer Änderung kommen die neuen Folgen 2025. Keine Sorge, Noah und Joanne werden weiterhin von Adam Brody und Kristen Bell verkörpert. Hinter den Kulissen werden die Stühle jedoch umher getauscht. Erin Foster, die "echte Joanne", wechselt ihre Rolle als Serienschöpferin gegen die als Executive Producer aus. Neben ihr stehen Kristen Bell und Steve Leviatan („Frasier“, „Modern Family“). Die Stelle als Showrunner übernehmen dafür Jenni Konner und Eric Kaplan.



Der Cast von „Nobody Wants This“ Staffel 2 ist noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings werden Kristen Bell und Adam Brody erneut in ihre Rollen als Joanne und Noah schlüpfen. Zusätzlich sind Justine Lupe (Morgan), Jackie Tohn (Esther) und Timothy Simons (Sasha) zurück.

