Noah und Joanne haben mit ihrer Liebesgeschichte in kürzester Zeit die Netflix-Charts erobert. Jetzt sind sie mit „Nobody Wants This“ Staffel 2 endlich zurück und nehmen euch mit in die nächste Etappe ihrer Reise. Alles was ihr zum Start wissen müsst, erfahrt ihr hier.
Alle Infos zu „Nobody Wants This“ in Kürze
Basiert „Nobody Wants This“ auf einer wahren Geschichte?
Wann erscheint „Nobody Wants This“ Staffel 2?
Wird es „Nobody Wants This“ Staffel 3 geben?
„Nobody Wants This“ Staffel 2 startet im Stream
Mit einem rasanten Aufstieg hat „Nobody Wants This“ die Netflix-Charts erobert. Es lag also nicht fern, dass der Streaminggigant nach nur kurzer Zeit sich für eine Weiterführung der Romantik-Komödie entschieden hat.
Immerhin hat die Serie, die auf einer wahren Liebesgeschichte basiert, innerhalb weniger Tage den ersten Platz der globalen Charts erreicht. Nachdem Joanne und Noah am Ende der ersten Season vor eine wichtige Entscheidung gestellt werden, ist es also zu erwarten gewesen, dass Netflix bald mit mehr auf der Bildfläche erscheint.
Doch wann seht ihr die beiden Turteltauben wieder? Seit dem 23. Oktober 2025 sind alle Folgen „Nobody Wants This“ Staffel 2 auf Netflix verfügbar. Ihr könnt also die folgenden Episoden in einem Rutsch sehen:
Folge
Titel
Starttermin
1
Dinner Party
23. Oktober 2025
2
Leave It At the Tree
23. Oktober 2025
3
The Unethical Therapist
23. Oktober 2025
4
Valentine's Day
23. Oktober 2025
5
Abby Loves Smoothies
23. Oktober 2025
6
Anything Can Happen
23. Oktober 2025
7
When You Know, You Know
23. Oktober 2025
8
A Better Rabbi
23. Oktober 2025
9
Crossroads
23. Oktober 2025
10
When Noah Met Joanne
23. Oktober 2025
So geht es in „Nobody Wants This“ Staffel 2 weiter
Am Ende der ersten Staffel steht die Frage der Religion zwischen Noah und Joanne. Immerhin ist es ein großer Schritt zum Judentum zu konvertieren – einen, von dem sich Joanne nicht mehr sicher ist, dass sie ihn gehen kann. Grund dafür ist die Verantwortung, die Joanne als Frau eines Rabbis haben würde. Aus Angst vor dieser entscheidet sie sich dazu, Noah loszulassen und ihm so einen Karriereaufstieg zu garantieren.
Doch es wäre keine Romanze, wenn Noah sie einfach gehen lassen würde. Natürlich entscheidet sich dieser für Joanne und garantiert ihr damit, dass sie seine Priorität ist. In Staffel 2 von „Nobody Wants This“ könnte diese Entscheidung für Schwierigkeiten außerhalb der Beziehung führen.
Wie viele Kompromisse können die beiden eingehen, ohne dabei selber kaputtzugehen? In den neuen Episoden könnte eben diese Frage untersucht werden. Zusätzlich kommt möglicher Druck der Außenwelt, der dem jungen Paar das Leben schwer machen könnte.
„Nobody Wants This“ Staffel 2: Alle Änderungen & Cast
Mit einer Änderung kommen die neuen Folgen 2025. Keine Sorge, Noah und Joanne werden weiterhin von Adam Brody und Kristen Bell verkörpert. Hinter den Kulissen werden die Stühle jedoch umher getauscht. Erin Foster, die "echte Joanne", wechselt ihre Rolle als Serienschöpferin gegen die als Executive Producer aus. Neben ihr stehen Kristen Bell und Steve Leviatan („Frasier“, „Modern Family“). Die Stelle als Showrunner übernehmen dafür Jenni Konner und Eric Kaplan.
Der Cast von „Nobody Wants This“ Staffel 2 ist noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings werden Kristen Bell und Adam Brody erneut in ihre Rollen als Joanne und Noah schlüpfen. Zusätzlich sind Justine Lupe (Morgan), Jackie Tohn (Esther) und Timothy Simons (Sasha) zurück.