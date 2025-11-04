„Nobody Wants This“: Wird es eine dritte Staffel geben?

„Nobody Wants This“ wurde 2024 zum Serien-Hit auf Netflix. Nun steht Staffel zwei zum Streamen bereit. Wie es um die Zukunft der Serie steht.

Bekommt „Nobody Wants This“ eine nächste Staffel?

Seit dem 23. Oktober ist die zweite Staffel „Nobody Wants This“ auf Netflix verfügbar und setzt die heißbegehrte Geschichte rund um Joanne und Noah fort. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest.

Zum einen lässt die Story auch am Ende von Staffel zwei noch Fragen offen. Zum anderen hat sich Netflix noch nicht zu Plänen für weitere Staffeln geäußert. Die Entscheidung dürfte maßgeblich vom Erfolg der aktuellen Staffel abhängen.

„Nobody Wants This“ im Stream Streaming-Start: 26.09.2024

Genre: Komödie

FSK: Ab 12 Jahren

2 Staffeln

Darum geht es in „Nobody Wants This“

In „Nobody Wants This“ wird eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt. Die Podcasterin Joanne und Rabbiner Noah haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Sie ist Agnostikerin, er hat seine Religion zum Beruf gemacht.

Dennoch fühlen sich die beiden zueinander hingezogen und stellen sich ihren unterschiedlichen Lebensstilen sowie der Einmischung ihrer Familien.

Bei unseren Kollegen von desired.de könnt ihr den Trailer zur ersten Staffel von „Nobody Wants This“ ansehen:

„Hot Rabbi“: So erfolgreich war die erste Staffel

Aus der ersten Staffel „Nobody Wants This“ wurde ein Rom-Com-Erfolg für Netflix. Innerhalb der ersten vier Tage wurde die Serie 10,3 Millionen Mal gestreamt. In den sozialen Netzwerken entstand ein Hype um Joanne und Noah, unter anderem ging Noah als sogenannter „hot rabbi“ viral.

Die erste Staffel wurde für drei Emmys und drei Golden Globes nominiert und Adam Brody gewann einen Critics Choice Award als bester Schauspieler in einer Komödie. Kein Wunder, dass Netflix für eine zweite Staffel verlängerte. Sollte die zweite Staffel einen ähnlichen Höhenflug hinlegen, steht einer weiteren Fortsetzung wohl kaum etwas im Weg.