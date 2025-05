Noch beliebter als Andor: Brandneue Star-Wars-Serie erobert Disney+ mit düsteren Geschichten

Die neue Star-Wars-Serie Geschichten der Unterwelt hat sich kurz nach Release die Spitze der Streamingcharts bei Disney+ gekrallt. Damit ist die Animationsserie über finstere Machenschaften derzeit sogar gefragter als Andor. Ganz oben könnt ihr euch einen offiziellen Trailer zur Serie ansehen.

Star-Wars-Serie dominiert Streaming-Charts

Star Wars hält die Streaming-Charts bei Disney+ im Machtgriff und das in gleich doppelter Hinsicht. Denn neben der zweiten Staffel von Andor ist jetzt auch die Animationsserie Star Wars: Geschichten der Unterwelt auf dem Streamingdienst gestartet und hat sich prompt an die Spitze gesetzt.

Im Gegensatz zu Andor erscheinen neue Folgen allerdings nicht wöchentlich. Stattdessen hat Disney die Serie direkt als Gesamtpaket veröffentlicht. Erwartet allerdings keine allzu umfangreiche Geschichte. Die sechs Episoden gehen nur zwischen 14 und 18 Minuten. Perfekt für einen launigen Star-Wars-Abend!

In Geschichten der Unterwelt stehen zwei berühmte Star-Wars-Antagonisten im Fokus: Die dunkle Jedi Asajj Ventress und Kopfgeldjäger Cad Bane. Damit orientiert sich die neue Serie wieder an der dunklen Seite von Star Wars. So erschien letztes Jahr zum Beispiel die Animationsserie Geschichten des Imperiums, die ebenfalls über Disney+ abrufbar ist.

Star-Wars-Serie erhält perfekten Kritiker-Score

Star Wars: Tales of the Underworld, wie die Serie im Original heißt, kommt aber nicht nur bei den Zuschauern gut an, sondern kassiert auch außerordentlich gute Reviews auf Rotten Tomatoes. So hält die Star-Wars-Serie aktuell einen perfekten Kritiker-Score von 100 Prozent Zustimmung. Allerdings gibt es bisher auch nur sieben Reviews. Es kann sich also noch einiges ändern. IGN urteilt zum Beispiel: