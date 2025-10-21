Nummer 1 auf Disney+: An diesem Oscar-Highlight führt momentan kein Weg vorbei

Disney+ hat eine neue Nummer 1, die ihr euch ansehen solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auf Disney+ ist jetzt das Oscar-Highlight Flow erschienen und hat direkt den 1. Platz der Charts ergattert (Quelle: JustWatch). Der hochgelobte Animationsfilm über eine schwarze Katze auf der Flucht vor einer Flut hat 2025 gleich zwei Oscars bekommen: für den besten Animationsfilm und für den besten fremdsprachigen Film.

Den Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Anzeige

Flow erobert die Herzen der Zuschauer

Dass Flow nicht nur ein Muss für Katzen-Fans ist, zeigt auch die beeindruckende Wertung zum Film auf IMDb: Hier ergattert Flow 7,9 von 10 Punkten, was ziemlich außerordentlich ist (auf IMDb ansehen).

Euch erwarten nicht nur wundervolle Animationen, sondern insbesondere auch eine emotionale Geschichte über eine Katze und andere Tiere, die auf der Flucht sind. Der Film dauert nur 1 Stunde und 25 Minuten – perfekt also für einen heimeligen und schönen Feierabend.

Darum geht es in Flow

In dem Film Flow findet ihr euch in einer post-katastrophalen Welt wieder: Eine einsame schwarze Katze lebt in einem verlassenen Haus im Wald, bis plötzlich eine gigantische Flut hereinbricht und ihr Leben komplett durcheinanderwirbelt. Als das Wasser steigt und alles zerstört, muss die Katze flüchten und landet irgendwann gemeinsam mit anderen Tieren — einem Labrador, einem Lemuren, einem Wasserschwein und einem Sekretärvogel — auf einem Boot.

Anzeige

Im weiteren Verlauf geht es weniger um großen Reden als um das Miteinander: Ihr seht, wie die verschiedenartigen Tiere lernen, sich trotz ihrer Unterschiede zusammenzutun, weiterzufahren und sich gegenseitig zu vertrauen, während die Welt gerade aus den Fugen geraten ist. Dabei wird der Film von beeindruckenden Bildern getragen, wobei ganz bewusst auf Dialoge verzichtet wird. Im Vordergrund stehen vielmehr Emotionen, die Natur und das Überleben der Tiere.