Nummer 1 auf Netflix: Auf diesen Action-Thriller mussten Filmfans 7 Jahre lang warten

Gerard Butler krallt sich die Netflix-Krone.
Update vom 18. November 2025: Auch das deutsche Netflix hat Criminal Squad 2 jetzt ins Programm aufgenommen. In den hauseigenen Charts hat sich der Action-Thriller auch direkt den ersten Platz gesichert.
Ursprünglicher Artikel vom 31. März 2025:
Criminal Squad 2, international auch bekannt als Den of Thieves 2: Pantera, ist kurz nach Kinostart schon im Programm von Streamingdienst Netflix gelandet. In Deutschland lief der Actionfilm erst Mitte Januar im Kino.
Netflix zeigt Criminal Squad 2 direkt im Stream
Es gibt nur einen Haken: Der Streaming-Release bezieht sich vorerst nur auf den US-Markt. Deutsche Zuschauer schauen also in die Röhre. Allerdings könnt ihr euch den Film mit Gerard Butler auch hierzulande anschauen – möglich macht das ein VPN-Anbieter wie NordVPN. Mehr zum Thema VPN erfahrt ihr hier:
Alternativ dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Netflix Criminal Squad 2 auch bei uns regulär im Programm zeigt.
Den offiziellen Trailer zum Actionfilm könnt ihr euch indessen hier ansehen:
Criminal Squad 3 befindet sich schon in Arbeit
Bei Presse und Publikum kam Criminal Squad 2 insgesamt gut an. So sind aktuell 62 Prozent aller Reviews positiv. Die Zuschauer sind sogar in 79 Prozent aller Fälle mit dem zweiten Teil zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes).
Die New York Times schreibt in ihrem Fazit:
Criminal Squad 2 ist nicht bahnbrechend, aber der Film hält, was er verspricht: liebenswerte Schurken, die mit Kugeln um sich schießen und Grenzen überschreiten.
Fans der Reihe wird es außerdem freuen zu hören, dass die Arbeiten an einem dritten Film bereits laufen. Butler hat schon angegeben, dass die Fans diesmal keine sieben Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen. Wann Criminal Squad 3 genau erscheinen soll, ist derzeit aber noch unklar (Quelle: Screen Rant).