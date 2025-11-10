Nummer 1 bei Netflix: Neuer 120-Millionen-Dollar-Film ist nicht aufzuhalten

An diesem Netflix-Film führt kein Weg vorbei.

Update vom 10. November 2025: Frankenstein hat sich übers Startwochenende den ersten Platz der Netflix-Charts gesichert.

Ursprünglicher Artikel vom 7. November 2025:

Netflix lässt für 120 Millionen US-Dollar das legendäre Schauermärchen um Frankenstein und sein untotes Monster wiederaufleben. Ab sofort können sich Abonnenten selbst ein Bild von dem opulenten Werk machen, das von der Presse als einer der besten Filme des Jahres gefeiert wird.

„Frankenstein“ im Stream Kinostart: 23.10.2025 Streaming-Start: 07.11.2025

Genre: Drama, Horror, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

Filmlänge: 150 Min.

Frankenstein ist eine Oscar-Hoffnung für Netflix

Frankenstein wurde zwar schon diverse Male verfilmt, aber noch nie von Regisseur Guillermo del Toro, der sich mit Filmen wie Pans Labyrinth oder den ersten beiden Hellboy-Filmen ein Denkmal gesetzt hat. Auch bei Frankenstein hat der Visionär offenbar ein ausgezeichnetes Händchen bewiesen, denn Presse und Publikum feiern die Neuauflage des Kult-Monsters frenetisch. So sind derzeit 95 Prozent aller User-Bewertungen zum Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Und auch die Kritiker-Stimmen sind voll Lob für die fabelhafte Inszenierung:

Blitzlicht, Kamera, Action ... Frankenstein wird durch Guillermo del Toros akribische Kunstfertigkeit und Mike Hills elegantes Kreaturendesign auf glorreiche, gotische Weise zum Leben erweckt. Ein großer Film mit einem riesigen, schlagenden Herzen. (Quelle: Empire Magazine

Es dürfte außer Frage stehen, dass Frankenstein übers Wochenende die hauseigenen Streaming-Charts bei Netflix stürmen wird. Vielleicht schafft es der Monster-Film sogar, die virale Dokumentation über Rapper Haftbefehl vom Thron zu stoßen, die bereits seit einer Woche die Spitzenposition hält.

Interessant dürfte auch die kommende Oscarverleihung im Frühjahr werden. Netflix hat Frankenstein im Oktober 2025 einen limitierten Kino-Release spendiert, um sich so für mögliche Nominierungen zu qualifizieren. Aus demselben Grund lief auch der Netflix-Hit A House of Dynamite im Kino.

Beeindruckend schön Frankenstein ist ein visueller Hochgenuss! Aufwendig inszeniert, mit vielen handgemachten Effekten und tollen Kulissen. Guillermo del Toro war ohne Frage die perfekte Wahl für die Neuauflage. Inhaltlich folgt das Schauermärchen aber weitestgehend bekannten Pfaden und hebt sich für meinen Geschmack nicht stark genug von den vielen anderen Umsetzungen ab. Nichtsdestotrotz ist Frankenstein einer der besten Filme, die Netflix in diesem Jahr veröffentlicht hat und generell ein Muss für Horror- und Gothicfans. Daniel Boldt

