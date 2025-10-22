Nummer 1 in den Charts: Amazon-Kunden schauen Film-Trilogie rauf und runter – trotz mieser Kritiken

Gleich drei Filme aus einer Reihe dominieren die Amazon-Prime-Charts.

Vor Kurzem ist Culpa Nuestra: Unsere Schuld auf Amazon Prime Video erschienen. Der dritte Teil der beliebten Reihe hat auch die beiden Vorgänger, Culpa Tuya: Deine Schuld und Culpa Mia: Meine Schuld in die hauseigenen Streaming-Charts katapultiert. Die User-Bewertungen zum neuesten Film sind aber durchwachsen.

Nummer 1 auf Amazon: Culpa Nuestra

Die spanische Filmreihe, die 2023 ihren Anfang mit Culpa Mia: Meine Schuld nahm, hat sich für Amazon zu einem globalen Hype entwickelt. Jeder der drei Filme hat es kurz nach Release auf den ersten Platz der Amazon-Streaming-Charts geschafft.

Mit dem Release vom dritten Film, Culpa Nuestra: Unsere Schuld am 16. Oktober 2025, befinden sich sogar alle drei Filme aktuell in der Top 10. Da müssen sogar beliebte Produktionen wie 7 vs. Wild oder Gen V Platz machen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Finale ansehen:

Die Filme handeln von der 17-jährigen Noah, die eine gefährliche Beziehung mit ihrem Stiefbruder Nick eingeht, der sein Leben in Straßenrennen riskiert. Da sind Drama und große Gefühle vorprogrammiert. Wie die Beziehung der beiden ausgeht, erfahren Fans der Reihe im neuesten und letzten Film:

Das Presse-Urteil zur Filmreihe ist vernichtend

Obwohl die Filme die Streaming-Charts dominieren, sind die Kritiken äußerst durchwachsen, stellenweise sogar desaströs. Besonders das Presse-Urteil zum ersten Film, Culpa Mia: Meine Schuld, fällt vernichtend aus. Auf Rotten Tomatoes hat der Start der Reihe einen Presse-Score von 0 Prozent Zustimmung.

Der zweite Film bringt es zumindest auf einen Score von 18 Prozent und für das Finale gibt es derzeit nicht genügend Pressestimmen, um einen Durchschnittswert zu ermitteln (Quelle: Rotten Tomatoes).

Auch bei den Usern kommt das Teenie-Drama gemischt an. Der erste Teil hat noch einen Zustimmungswert von 83 Prozent. Beim zweiten Film sind dagegen nur noch 43 Prozent positiv. Ein klarer Abwärtstrend. Auf IMDb schneidet das Finale dagegen mit 5,5 von 10 möglichen Punkten ab.