Steam verramscht Ubisoft-Rennspiel für 1 Euro: Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selbst schuld

Bei Steam können sich Rennspiel-Fans gerade einen Mega-Rabatt sichern. Der Ubisoft-Racer The Crew 2 ist mit 1 Euro gerade so günstig wie nie, hat dafür aber jede Menge zu bieten. Ubisoft hat außerdem eine aufregende Ankündigung für Fans, die das Game noch lange genießen möchten. Einen Trailer zum Spiel findet ihr oben.

Riesiges Open-World-Spiel, winziger Preis

Steam bietet PC-Spielern erneut einen Mega-Deal: Aktuell könnt ihr euch The Crew 2 für nur 1 Euro statt der regulären 50 Euro sichern – ein enormer Rabatt von 98 Prozent. Aber ihr solltet schnell zugreifen, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 23. September 2024 (jetzt bei Steam ansehen).



Im Gegensatz zu anderen großen Rennspielserien wie beispielsweise Forza hebt sich The Crew 2 durch seine Vielseitigkeit deutlich ab. Neben Autos könnt ihr auch Motorräder, Boote und sogar Flugzeuge steuern. In einer riesigen Open World, die die gesamten USA umfasst, erwarten euch zahlreiche Rennen und abwechslungsreiche Herausforderungen, die sowohl zu Land, zu Wasser als auch in der Luft stattfinden.



Der Mega-Rabatt ist übrigens nicht nur eine Erleichterung für euer Portemonnaie, sondern hat dem Spiel auch neues Leben eingehaucht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind mehr als 9.600 Spieler aktiv, was nur knapp unter dem Allzeithoch von etwa 12.700 Spielern vor etwas mehr als drei Jahren liegt (Quelle: SteamDB).

Sichert euch The Crew 2 für wenig Geld. (© Ubisoft)

The Crew 2: Ubisoft kündigt Offline-Modi an

Ubisoft hat angekündigt, Offline-Modi für The Crew 2 und The Crew Motorfest einzuführen, um den Spielern langfristigen Zugang zu gewährleisten. Diese Entscheidung folgt auf die Verärgerung der Spieler über die Abschaltung der Server für das erste The-Crew-Spiel, das nun unspielbar ist, da es selbst für Einzelspieler-Inhalte eine Internetverbindung benötigt (Quelle: Reddit).



Ubisoft verspricht, die Nutzer in den kommenden Monaten weiter zu informieren und plant für The Crew Motorfest das Jahr 2, das am 6. November mit neuen Inhalten und der Rückkehr von neonfarbenen Rennen beginnt.

