Nur 10 Euro: Ein preisgekröntes Kartenspiel gibt es bei Amazon jetzt zum Tiefpreis

Nominiert zum Spiel des Jahres 2025: Bei Amazon bekommt ihr eines der besten, brandneuen Kartenspiele für nur 10 Euro.

Ihr liebt Kartenspiele und habt Lust, abgesehen von Uno oder Skat auch mal etwas Neues zu spielen? Dann seht euch Flip7 an – ein brandneues Kartenspiel aus dem Hause Kosmos, das zum Spiel des Jahres 2025 nominiert wurde. Bei Amazon gibt es Flip7 gerade mit 35 % Rabatt für nur 9,79 Euro.

Flip7: Kartenspiel für 3-18 Personen Kartenspiel mit schnellem und einfachem Black-Jack-Prinzip Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 11:07 Uhr

Für wen lohnt sich Flip7 bei Amazon?

Jeder, der öfter in größeren Gruppen spielt und Lust auf etwas Neues hat

Kartenspielliebhaber, die sich insbesondere für die Spiele des Jahres interessieren

Alle, die für die Feiertage ein unkompliziertes und spaßiges Spiel suchen

Menschen, die allein oder höchstens zu zweit spielen wollen

Mit Flip7 erwartet euch ein neuer Konkurrent zu den alteingesessenen Klassikern wie UNO oder Skat. Das Kartenspiel von Kosmos ist nicht nur schnell, sondern kann auch sehr leicht erlernt werden – außerdem könnt ihr mit bis zu 18 Personen spielen.

Flip7 basiert auf dem Prinzip von Black Jack: Ihr zieht reihum Karten, mit dem Ziel, 200 Punkte zu erreichen. Doch doppelte Karten schmeißen euch aus der Runde heraus – jede Kartenziehung ist also ein Risiko! Dazu gibt es einige Aktions-Karten, die jedes Match noch spannender gestalten.

Flip7 wurde zum Spiel des Jahres 2025 nominiert und bei dem Preis von 9,79 Euro könnt ihr eigentlich kaum etwas falsch machen.

„Tolles Spiel“: Großer Spaß-Faktor bei Flip7

Auf Amazon ist Flip7 sehr beliebt und wird mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Die meisten Wertungen loben insbesondere den Spielspaß und die Unkompliziertheit. Flip7 eignet sich demnach am besten in großen Runden und zum Abschluss von Spieleabenden.