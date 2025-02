Nur 6,60 Euro pro Stück: Geniales Amazon-Angebot für Netflix-Fans

Ihr wollt euch selbst und vielleicht auch noch jemanden, den ihr mögt, eine Freude machen? Wir haben ein richtig geniales Angebot bei Amazon für Fans der Netflix-Serie „Squid Game“ entdeckt – ein originales Gonggi-Set. Das beliebte koreanische Kinderspiel könnt ihr im günstigen Doppelpack kaufen und obendrauf sogar noch 5 Prozent extra sparen.

Günstig bei Amazon für Freunde von Netflix: Gonggi-Spiel aus „Squid Game“

Der Streaming-Dienst Netflix hat in den letzten Jahren einige Hits produziert. Doch vor vier Jahren überraschte der enorme Erfolg einer südkoreanischen Serie – „Squid Game“ war fortan weltweit in aller Munde. In der zweiten Staffel wurden erneut einige koreanische Kinderspiele gezeigt, die in der Heimat der Serie zwar jeder kennt, hierzulande aber noch immer weitgehend unbekannt sind. Darunter auch Gonggi – ein Schulhofspiel, das traditionell mit fünf oder mehr kleinen Kiesel- oder Plastiksteinen gespielt wird.

REGAPOG Gonggi-Spiel – 2 Stück Preis gilt mit Produktcoupon (5 Prozent) und nur bis zum 5. März 2025 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2025 11:57 Uhr

Wenn ihr dieses Spiel gerne nachspielen möchtet, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Bei Amazon gibt es ein solches Set im Squid-Game-Design zu kaufen. Im Doppelpack zahlt ihr aktuell 13,88 Euro. Aktiviert ihr zusätzlich den aktuellen Produktcoupon, reduziert sich der Preis um 5 Prozent. Am Ende zahlt ihr dann umgerechnet nur 6,60 Euro pro Stück (bei Amazon ansehen).

Der Coupon gilt laut Beschreibung noch bis zum 5. März 2025 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Im Zweifelsfall solltet ihr also nicht zu lange mit einer Bestellung warten. Noch ein Tipp für euch: Versandkosten könnt ihr mit einem Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) sparen oder einfach weitere Artikel bestellen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro entfallen bei Amazon ebenfalls die Versandgebühren.

Spielregeln kurz erklärt

Lasst die Spiele beginnen. (© Amazon)

Doch wie spielt man eigentlich Gonggi? Es gibt verschiedene Varianten, doch grundsätzlich besteht das Spiel aus fünf Stufen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Diese testen die Hand-Augen-Koordination, Geschicklichkeit und das Timing – genau so konnte man es auch in „Squid Game“ sehen. Die Aufgabe: Der Spieler muss in mehreren Phasen einen von fünf würfelähnlichen Steinen nach oben werfen, einen weiteren Stein aufsammeln und den geworfenen Stein wieder fangen.

Runde 1: Ein Stein wird aufgesammelt.

Ein Stein wird aufgesammelt. Runde 2: Zwei Steine werden aufgesammelt.

Zwei Steine werden aufgesammelt. Runde 3: Drei Steine werden aufgesammelt.

Drei Steine werden aufgesammelt. Runde 4: Vier Steine werden aufgesammelt.

Vier Steine werden aufgesammelt. Runde 5: Alle Steine werden in die Luft geworfen, mit dem Handrücken aufgefangen, erneut hochgeworfen und schließlich mit der Handfläche gefangen.

Lässt der Spieler in einer der Runden einen Stein fallen, muss er von vorne beginnen.

Gut zu wissen: Das bei Amazon erhältliche Gonggi-Set entspricht in Form und Farbe dem in der Serie gezeigten Spiel. Zum Lieferumfang gehört zudem eine Transportbox, die auf dem Deckel die ikonischen geometrischen Figuren aus „Squid Game“ zeigt.

Die bisherigen Käuferinnen und Käufer zeigen sich zufrieden und vergeben im Durchschnitt 4,4 von maximal 5 Sternen. Ganze 78 Prozent bewerten das Produkt sogar mit der vollen Punktzahl. Es scheint also wirklich etwas zu taugen.

Zusammengefasst: günstig, gut und bunt – ein echter Geschenk-Tipp für jeden Netflix-Fan! Vielleicht gleich für Geburtstag, Ostern oder Weihnachten sichern? Wir finden, eine richtig tolle Idee!

