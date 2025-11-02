Nur echte Boomer können sich noch an diese legendäre Serie erinnern, die vor 51 Jahren TV-Geschichte geschrieben hat

Diese Serie war für viele Zuschauer ein zweites Zuhause.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Kultserie „Unsere kleine Farm“ prägte eine ganze Generation. Heute droht die legendäre TV-Serie um Charles Ingalls und seine Familie dagegen in Vergessenheit zu geraten. Dabei ist die Show mit ihren Werten wie Güte, Ehrlichkeit und Gemeinschaft heute vielleicht sogar noch wichtiger als je zuvor. Wir geben uns der Nostalgie hin und verraten euch, wo ihr den Serien-Klassiker heutzutage im Stream schauen könnt.

Anzeige

Ein Fernseh-Klassiker: Unsere kleine Farm

In den 70er- und 80er-Jahren war „Unsere kleine Farm“ Pflichtprogramm für Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Die Geschichte um Charles Ingalls (gespielt von Michael Landon), der seine Familie mit harter Arbeit, Herz und Gerechtigkeit durch das Leben im ländlichen Kansas führt, war für viele Zuschauer ein Stück heile Welt.

Eine Welt, die es schlussendlich auf über 200 Folgen und 9 Staffeln brachte und damit zu den Dauerbrennern jener Zeit gehörte. In Deutschland lief die Serie sogar bis ins Jahr 1995 hinein – danach folgten etliche Wiederholungen.

Die Familie Ingalls hat TV-Geschichte geschrieben. (© IMAGO / Everett Collection)

Heute könnt ihr „Unsere kleine Farm“ zum Beispiel über den Amazon-Channel MGM+ nachholen. Der Anbieter hat alle Folgen mit deutscher Synchronisation im Programm und kostet regulär 4,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch einige Folgen auf Joyn. Dort befinden sich aber nur die Staffeln 3 bis 5 im Sortiment.

Anzeige

Eine Serie, die (hoffentlich) in Erinnerung bleibt

Auch wenn die Serie heute nicht mehr den Stellenwert vergangener Jahrzehnte hat, bleibt ihr Einfluss spürbar. Zahlreiche moderne Familienserien greifen ähnliche Themen auf – von „This Is Us“ bis „Virgin River“.

Für viele jüngere Zuschauer wirkt „Unsere kleine Farm“ zwar altbacken, was vor allem am gemächlichen Erzähltempo liegt, aber nichtsdestotrotz hat die Serie immer noch Charme und verdient es daher in Erinnerung zu bleiben. Insbesondere, weil die Werte, die sie vermittelt, einfach nur zeitlos sind.