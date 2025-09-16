Nur ein Jump Scare in einem Horrorfilm hat mich jemals wirklich kalt erwischt

Diese Horrorfilm-Szene brennt sich regelrecht ein.

Kaum ein Horrorfilm kommt um sie herum: Jump Scares. Die plötzlichen Schocker sind ein beliebtes Mittel, um Filmfans gehörig zu erschrecken. Und während viele dieser Schreckmomente Holzhammer-Charakter haben, gibt es auch einige Ausnahmen, die so gut gemacht sind, dass sie Legendenstatus erreichen. Dazu gehört der Jump Scare aus dem Film Der Exorzist 3 von 1990.

Der Exorzist 3: Ist das der beste Jump Scare?

Selbst wenn man kein Horrorfilmfan ist, hat man vermutlich schon mal von Der Exorzist gehört. Als der erste Film 1973 in den Kinos erschien, war das Publikum auf diese Art Horror noch nicht vorbereitet. Bei der Europapremiere sollen beispielsweise mehrere Menschen in Ohnmacht gefallen sein.

Der Horrorfilm war ein Mega-Erfolg und brachte fünf Fortsetzungen hervor, die aber eher negative Reaktionen erhielten. Mit einer Ausnahme: Der Exorzist 3. Der dritte Teil wird auch heute noch in den höchsten Tönen gelobt. Dabei geht es aber gar nicht so sehr um den Film an sich, sondern vor allem um eine ganz bestimmte Szene: die Krankenschwester-Szene, im englischen Raum oft „Nurse Station Scene“ genannt. Spricht man in Horrorkreisen nämlich über die besten Jump Scares aller Zeiten, dann wird fast immer diese Szene genannt.

Auf YouTube hat die besagte Szene Millionen Views und mehr als 2.700 Kommentare berichten von ihren Eindrücken und Erlebnissen:

Ich habe die Szene gestern Abend gesehen und kann immer noch nicht glauben, wie sehr ich mich erschreckt habe.

Natürlich wirkt die Szene viel besser im gesamten Film und weniger auf einen kurzen Clip reduziert, zumal die Erwartungshaltung so eine ganz andere ist. Trotzdem ist es erstaunlich, wie diese 35 Jahre alte Szene, die ganz anders aufgebaut ist, heute als Paradebeispiel für einen meisterhaften Schock gilt.

So wird dieser Jump Scare immer noch auf Reddit besprochen und mit anderen Jump Scares verglichen (hier gehts zur Diskussion), während es auf YouTube und TikTok einige Videos, Shorts und Analysen dazu gibt. So nennt der YouTube-Kanal Rogue Morgue TV die Szene den größten Jump Scare aller Zeiten und widmet dem Schreckmoment ein 14 Minuten langes Video (hier ansehen).

Der Ruf ist gerechtfertigt Ich habe mir Der Exorzist 3 tatsächlich nur angesehen, weil ich wissen wollte, was es mit der berühmten Szene auf sich hat. Und obwohl ich wusste, dass es gleich passieren wird, hat mich die Ausführung richtig kalt erwischt. Der schnelle Zoom, die bizarre Gestalt und der schaurige Sound haben sich bei mir in Mark und Bein gebrannt. Für mich ist das tatsächlich der beste Jump Scare, den ich je in einem Horrorfilm gesehen habe. Aber auch generell ist Der Exorzist 3 eine echte Grusel-Perle. Daniel Boldt

