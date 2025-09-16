Nur im Prime-Abo: Amazon bringt Live-Fußball auf ein neues Level

Amazon will euch beim Fußballschauen mehr bieten.

Amazon überträgt auch diese Saison wieder ein Champions-League-Match pro Spieltag am Dienstagabend – trotzdem wird sich für Zuschauer etwas ändern. Ab dem dritten Spieltag will der Anbieter mit Prime Vision ein neues Feature mit jeder Menge Zusatzinformationen anbieten.

Amazon Prime: Neues Feature für Fußball-Fans

Wie The Guardian berichtet, hat Amazon für die neue Champions-League-Saison Großes vor. Mit Prime Vision bekommen Zuschauer eine Übertragungsoption, bei der verschiedene Statistiken und Informationen über das Bild gelegt werden.

So blendet Amazon dort zum Beispiel das Lauftempo von Spielern, die Schussgeschwindigkeit eines Abschlusses, die Passdistanz oder den Expected-Goals-Wert als Live-Daten ein. In den USA nutzt Amazon die Funktion bereits seit 2022 für Übertragungen der NFL.

In der UK wird das neue Feature bereits ab dem ersten Spieltag der Champions League bei der Partie Tottenham Hotspur gegen Villareal verfügbar sein. In Italien und in Deutschland soll es ab dem dritten Spieltag bereitstehen – es dürfte also bei dem Spiel Bayer Leverkusen gegen PSG seine Premiere feiern. (Quelle: TheGuardian)

Champions League: Amazon und DAZN zeigen euch alles

Ob Prime Vision bei der breiten Masse an Fußball-Fans gut ankommen wird, muss sich noch zeigen – aber sicherlich wird es einige Statistik-Fans geben, die ihre Daten am liebsten live direkt auf dem Spielfeld angezeigt bekommen. Da es optional ist, können Zuschauer es einfach ausprobieren.

Bei DAZN bekommt ihr dieses Feature nicht – allerdings seht ihr dort den Großteil der anderen Champions-League-Partien. Für den gesamten Wettbewerb benötigt ihr also ein Amazon-Prime- und ein DAZN-Abo.

Falls ihr darüber hinaus noch an Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League interessiert sein solltet, wird es ganz schnell ziemlich teuer, denn dann braucht ihr auch noch ein Wow- und RTL+-Abo.