Nur noch Streaming à la Netflix?! Noch so ein Ding – und ich war das letzte Mal im Kino!

Ich war im Kino – und plötzlich fühlte es sich an wie ein Besuch im Fast-Food-Restaurant.

Ich liebe das Kino. Echt jetzt. Popcorn, große Leinwand, Dolby Atmos, ein voller Saal – das ist für mich immer noch Magie. Zuletzt hat mich James Gunns „Superman“ begeistert – ein wunderbarer Film, absolut sehenswert. Aber was nützt der beste Streifen, wenn das Drumherum einem das Erlebnis vermiest? Mein letzter Kinobesuch war so frustrierend, dass ich ernsthaft überlege, künftig ganz auf Streaming umzusteigen. Mein Thema in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Kinoerlebnis zum Abgewöhnen – Netflix kann sich freuen

Machen wir uns nichts vor: Das Kino steht nicht erst seit Corona mit dem Rücken zur Wand. Netflix, Disney+, Amazon und Co. setzen die Branche mächtig unter Druck. Filme kommen heute oft zeitgleich oder nur mit minimalem Abstand ins Heimkino. Und klar: Auf der Couch ist’s bequemer, die Snacks kosten keine zehn Euro, und niemand raschelt, quatscht oder spielt mit dem Handy. Eigentlich sollte das Kino genau dann mit Qualität und Atmosphäre punkten. Tut es aber immer seltener.

Schlimmer noch: Die Kinobetreiber schaden sich auch selbst – und das ist für mich das eigentlich Traurige. Bei Superman hier in meiner Stadt wurde mir das auf absurde Weise klar. Nicht nur, dass Menschen zu spät kommen oder zu früh aus dem Film gehen – das ist ja leider schon Standard. Aber ernsthaft: Eine Zwangspause mitten im Film, damit alle noch mal losziehen und Nachschub an Cola und Nachos holen können? Ich bin doch nicht auf der Kirmes! Und als wäre das nicht schon respektlos genug dem Film und Publikum gegenüber, wird nach den Credits auch noch sofort das Saallicht brutal hochgefahren – Rausschmeißer-Style. Post-Credit-Szenen? Emotionale Nachwirkung? Fehlanzeige.

Gelungener Film, doch das Kinoerlebnis war kein Genuss:

Der Gipfel: Während bei Superman noch die Credits liefen, kam das Reinigungspersonal rein und begann zu kehren. Kein Witz. Mitten im Abspann! Das ist nicht Service, das ist Sabotage am Kinoerlebnis.

Es tut einfach weh

Ich verstehe ja, dass der Kinobetrieb hart kalkulieren muss, dass der Druck groß ist und jede Vorstellung durchgetaktet sein muss. Aber wenn mir als zahlendem Gast so deutlich gezeigt wird, dass der Betreiber offenbar keine Lust mehr auf das Medium hat, dann muss ich mich fragen: Warum sollte ich mir das antun? Wozu 15 Euro fürs Ticket und dann behandelt werden wie ein lästiger Störfaktor?

Natürlich ist das vielleicht ein Extremfall – aber ich hab Ähnliches in letzter Zeit immer wieder erlebt. Und das tut weh. Denn eigentlich liebe ich das Kino. Ich will genießen, dort Filme erleben, nicht einfach nur konsumieren.

Aber wenn die Streamingdienste mir Zuhause mehr Liebe zum Detail, mehr Respekt fürs Medium und ein besseres Gesamtpaket bieten – dann muss sich die Branche nicht wundern, wenn immer mehr Leute sagen: „Weißt du was? Ich bleibe einfach daheim auf der Couch.“

Schade. Sehr schade.

