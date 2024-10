Nur noch wenige Tage: Waipu.tv und Disney+ zum Witzpreis

Fernsehen zum Schnäppchenpreis: Waipu.tv senkt die Preise und bietet sein bestes Abo mit über 270 TV-Sendern in HD jetzt für nur noch 9 Euro im Monat an – und zusätzlich gibt es auch noch Disney+. Käufer sollten aber schnell sein, die Aktion gilt nur noch bis einschließlich 31. Oktober 2024.

Waipu.tv und Disney+ zum Sparpreis

Streaming ist zwar auf dem Vormarsch, doch manchmal will man einfach nur den Fernseher einschalten und sich berieseln lassen. Waipu.tv bietet jetzt ein günstiges Kombi-Paket an: Für 9 Euro pro Monat (Angebot bei Waipu.tv ansehen) gibt es klassisches Fernsehen (Perfect Plus) und Streaming (Disney+) in einem. Normalerweise müssen Käufer für das Paket satte 17,99 Euro zahlen. Das ergibt eine Ersparnis von 108 Euro im ersten Jahr. Ein weiterer Vorteil: Das Paket lässt sich monatlich kündigen, sodass Nutzer flexibel bleiben.

Im Angebot enthalten ist folgendes:



Waipu.tv Perfect Plus

283 TV-Sender , davon 270 in HD-Qualität und 72 Pay-TV-Sender

, davon 270 in HD-Qualität und 72 Pay-TV-Sender Waiputhek mit 30.000 Filmen, Serien und Shows auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher in der Cloud, um Live-TV aufnehmen zu können

Restart und Pause: Damit lässt sich das laufende TV-Programm pausieren, später fortsetzen oder an den Anfang der Sendung springen

4 parallele Streams

Disney+ (mit Werbung)

Alle Blockbuster und Serien von Disney+ (darunter Marvel, Star Wars, Pixar und mehr)

und mehr) Bis zu Full HD und 5.1-Sound

Maximal 2 Streams gleichzeitig

Für wen lohnt sich Waipu.tv mit Disney+?

Für alle, die viel Fernsehen und Streaming genießen, ist das Bundle aus Waipu.tv Perfect Plus mit Disney+ ein unschlagbares Angebot. Die Kombination aus TV-Kanälen und Disney+ für nur 9 Euro im Monat ist in diesen Teuer-Zeiten ein echtes Schnäppchen. Zwar sind die Werbeeinblendungen bei Disney+ ein kleiner Kritikpunkt, doch angesichts der Ersparnis von 108 Euro im ersten Jahr kann man darüber hinwegsehen.

Die monatliche Kündigungsmöglichkeit gibt zusätzliche Flexibilität. Allerdings sollten Interessenten im Hinterkopf behalten, dass der Rabatt nur für die ersten 12 Monate gilt – danach steigt der Preis auf den regulären Tarif.

