Nur Picknick ist zu langweilig? Mit diesen 7 Spielen habt ihr draußen mehr Spaß

Ihr habt keine Lust, nur im Park zu sitzen? Für alle, die mehr Action brauchen, stellen wir 7 Spiele für draußen vor.

Sobald es warm wird, zieht es viele nach draußen. Um die Stunden im Garten oder im Park abwechslungsreich zu gestalten, eignen sich einfache Spiele, die Bewegung und Spaß in die Sache bringen.

Volleyball

Für eine Partie Volleyball braucht ihr vor allem einen Ball. Am besten funktioniert das Spiel mit einem Volleyball (auf Amazon ansehen), alternativ könnt ihr aber auch den Ball nehmen, den ihr gerade zur Hand habt.

Für richtiges Volleyball-Feeling lohnt sich die Anschaffung eines Volleyball-Netzes. Es gibt Modelle (wie dieses auf Amazon), die könnt ihr überall mit hinnehmen sowie einfach aufbauen.

Das Netz markiert die Grenze zwischen den jeweiligen Teams. Oder ihr legt ein Seil als Begrenzung zwischen eure Felder. Teilt euch in gleich große Mannschaften auf (klassisch sind sechs gegen sechs) und versucht den Ball in der Luft zu halten, bis ihr ihn nach maximal drei Kontakten zum gegnerischen Team spielt.

SANGMUCEN 3m Netz für Badminton oder Volleyball Höhenverstellbare Stangen | tragbares Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:27 Uhr

Riesenmikado

Die XXL-Variante des Klassikers ist für Kinder ebenso geeignet wie für Erwachsene und lässt sich nicht nur im heimischen Garten, sondern auch im Park oder am Strand spielen. Dazu braucht ihr ein Set Riesenmikado (auf Amazon ansehen) oder ihr werdet kreativ und sucht euch selbst eure Stäbe zusammen (zum Beispiel Äste).

Nun legt oder werft ihr die Stäbe zufällig vor euch auf den Boden und los geht es. Reihum versucht ihr je einen Stab zu entfernen, ohne dass dabei andere Stäbe in Bewegung geraten oder berührt werden.

XXL Mikado aus Holz 31 Holzstäbe je 90 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:20 Uhr

Badminton

Ein Set mit Badmintonschlägern und Federbällen (auf Amazon ansehen) nimmt weder für den Garten noch bei Ausflügen viel Platz oder Gewicht weg und sorgt für Spaß. Dabei liegt es an euch, ob ihr euch einfach mit Schlägern hinstellt und versucht, euch den Ball zuzuspielen, oder ob ihr mehr auf die Regeln achten wollt. In dem Fall könnt ihr das empfohlene Netz für Volleyball ebenfalls zum Badminton spielen nutzen und euch so Spielfelder errichten.

KH Federball-Set | Badminton-Schläger 2 Federball-Schläger, 3 Federbälle und Tragetasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:30 Uhr

Boule

Boule funktioniert auf Rasen ebenso gut wie auf Sand oder Split – Hauptsache die Fläche ist möglichst ebenerdig. Besorgt euch ein Boule-Spiel (auf Amazon ansehen) mit sechs oder acht Kugeln, je nachdem, wie viele Personen mitspielen wollen. Zuerst wird der kleine Holzball geworfen und markiert für die Runde euren Zielpunkt. Im Anschluss versucht ihr reihum mit eurer Kugel so nah wie möglich an den Holzball zuwerfen oder zurollen.

Abwechslung kommt dazu, wenn ihr zum Beispiel Zweierteams bildet. Die Kugeln haben unterschiedliche Markierungen und eignen sich, um damit die Teams festzulegen.

Boccia Kugeln | Boule Kugeln 8 Metall, 2 Holz-Kugel, 2 Abstandsmesser, Tragetasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:58 Uhr

Riesen-Jenga

Statt drinnen am Tisch braucht ihr für die XXL-Version von Jenga (auf Amazon ansehen) etwas mehr Platz und vor allem einen Untergrund, auf den die großen Holzblöcke fallen dürfen. Die Idee ist dabei einfach. Besorgt euch einen Riesenwackelturm und baut ihn zum Beispiel auf einer Wiese auf. Danach zieht ihr reihum je einen Holzblock aus dem Turm, wobei die obere Reihe ausgeschlossen ist. Der Block wird im Anschluss oben aufgelegt. Ziel ist es, dass der Turm möglichst lange stehen bleibt.

Ubergames Riesenwackelturm bis 90+ cm mit Tasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:27 Uhr

Wikinger-Schach

Beim Wikinger-Schach (auf Amazon ansehen) teilt ihr euch in zwei Teams auf und stellt eure Holzklötze mit einigem Abstand gegenüber auf. Der König wird in der Mitte dazwischen aufgestellt. Nun versucht ihr abwechselnd die Klötze des anderen Teams mit euren Wurfhölzern abzuwerfen. Erst wenn alle Klötze umgefallen sind, dürft ihr versuchen den König zu treffen und so zu gewinnen. Übrigens gibt es das Spiel auch unter dem Namen Kubb.

Kubb | Wikingerschach aus Holz Mit praktischer Tragetasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 18:24 Uhr

