Nur seine größten Fans erkennen diesen Hollywood-Star, der schon vor 38 Jahren vor der Kamera stand

Seine Karriere begann in jungen Jahren – heute kennt jeder seinen Namen.

Heute gehört er zu den beliebtesten Schauspielern in Hollywood. Ein Mann, der für seine Filme auch seinen Körper massiv belastet, indem er sich entweder stark runterhungert oder in kürzester Zeit viele Muskeln aufbaut. Die Rede ist natürlich von Christian Bale.

Dank Spielberg wurde Bale zum Weltstar

Heute kennen Filmfans ihn vor allem als Batman. Bale verkörperte den legendären Comic-Helden in gleich drei Verfilmungen, die unter der Regie von Christopher Nolan zu Milliarden Erfolgen avancierten. Seine ersten Gehversuche im Filmgeschäft unternahm Bale allerdings schon als Kind. So trat er bereits 1986 in einem Fernsehfilm auf: Heart of Country. Zu diesem Zeitpunkt war der Hollywood-Star gerade einmal 12 Jahre alt.

Der Durchbruch gelang ihm dann bereits ein Jahr später und mit der Hilfe von Steven Spielberg, der den jungen Bale für die Rolle von Jim „Jamie“ Graham in Das Reich der Sonne (OT: Empire of the Sun) engagierte. In dem Monumentalfilm konnte der Teenager wichtige Erfahrungen an der Seite von bekannten Größen wie John Malkovich und Ben Stiller sammeln.

In den folgenden Jahren wurde Bale ein fester Bestandteil der Traumfabrik und wurde für diverse Kultfilme verpflichtet. Darunter Shaft, Die Herrschaft des Feuers, Equilibrium oder auch American Psycho (seine zweite große Paraderolle). Nebenbei unternahm Bale auch Ausflüge als Synchronsprecher. So sprach er zum Beispiel Thomas in dem Disney-Klassiker Pocahontas.

Christian Bale opfert für seine Rollen alles

Fast 40 Jahre nach seinem Auftritt in Das Reich der Sonne, gehört Bale zu den bekanntesten Gesichtern der Welt. Da liegt aber nicht nur an großen Rollen wie Batman oder als Marvel-Bösewicht Gorr in Thor 4 – es liegt vor allem an seinem Willen, sich komplett der Rolle zu unterwerfen und selbst die bedenklichsten Körpertransformationen durchzuziehen.

Für den Thriller The Machinst nahm Bale gut 30 Kilo ab und wurde deswegen zu einem Synonym für sogenanntes Method Acting, also einer Technik, bei der Schauspieler die Erfahrungen ihrer Figuren möglichst selbst erleben, um eine authentische Performance bieten zu können – was durchaus gefährlich ist. Seine Mühen wurden in der Vergangenheit aber mehrfach belohnt. So wurde Bale unter anderem mit einem Oscar und zwei Golden Globes ausgezeichnet.