Nur wenn ihr einen Samsung-Fernseher habt, könnt ihr diese zwei neuen TV-Sender schauen

Von gefeierten Kult-Serien bis Reality-Drama: Zwei neue Sender kommen ohne Kosten direkt in euer Wohnzimmer.

Zwei neue TV-Sender bereichern ab sofort das Gratis-Angebot von Samsung TV Plus – und eröffnen deutschen Zuschauern Zugang zu Produktionen, die bislang entweder im Pay-TV versteckt oder hierzulande gar nicht zu sehen waren. Die Rede ist von AMC Stories, dem Free-TV-Ableger des US-Senders AMC in Deutschland, und von Dating hinter Gittern, einem Reality-Kanal rund um ungewöhnliche Liebesgeschichten.

Samsung TV Plus: Diese beiden Kanäle kommen dazu

Mit AMC Stories holt AMC Networks einen Teil seines Portfolios ins frei empfangbare Fernsehen. Der Sender richtet sich an Zuschauerinnen und Zuschauer, die Wert auf erzählerische Tiefe und hochwertige Produktionen legen.

Auf dem Programm stehen Serien wie „The Son“ mit Pierce Brosnan, das Tech-Drama „Halt and Catch Fire“, die ungewöhnliche Mystery-Serie „Dispatches from Elsewhere“ oder die Motorrad-Reisedoku „Ride with Norman Reedus“ (Quelle: Funke).

Im Herbst folgt mit „Dating hinter Gittern“ ein zweiter Kanal. Er zeigt rund um die Uhr Episoden der US-Serie „Love after Lockup“. Darin geht es um Paare, die sich während der Haftzeit eines Partners kennengelernt haben und nach der Entlassung eine gemeinsame Zukunft wagen. Das Format war in den USA ein Überraschungserfolg und verspricht jede Menge Drama.

Samsung-Kanäle spielen Geld über Werbung ein

Das technische Konzept basiert auf sogenannten FAST-Kanälen („Free Ad-Supported Streaming Television“). Dabei handelt es sich um lineare Streaming-Sender, die kostenlos empfangbar sind und sich komplett über Werbung finanzieren.

Abo oder Registrierung braucht es dafür nicht – wer einen Samsung-Fernseher ab Baujahr 2016 oder ein Galaxy-Gerät besitzt und sich die Samsung-TV-Plus-App heruntergeladen hat, kann sofort einschalten. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass Samsung sein TV-Angebot auch auf Fernsehern anderer Hersteller anbieten könnte, doch daraus ist bislang nichts geworden.