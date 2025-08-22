Nur zwei Rocky-Filme erhalten von Sylvester Stallone die volle Punktzahl – mit Platz 2 hat niemand gerechnet

Wie bewertet eigentlich Sylvester Stallone die legendäre Rocky-Reihe?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hollywood-Legende Sylvester Stallone hat sich mit Filmen wie der Rambo-Reihe oder Rocky ein Denkmal gesetzt. Aber wie steht der Schauspieler eigentlich selbst zu seinen Werken – immerhin hat er bei den Rocky-Filmen nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch oft die Regie übernommen und das Drehbuch geschrieben. In einem Interview wurde Stallone vom Moderator aufgefordert, die sechs Box-Filme auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten.

Anzeige

Das ist Stallones persönliches Rocky-Ranking

Sein Ranking in der Übersicht:

Rocky 1 – 10 von 10

Rocky 6 – 10 von 10

Rocky 3 – 9,0 von 10

Rocky 2 – 7,5 von 10

Rocky 4 – 7,5 von 10

Rocky 5 – 0 von 10

Filmfans dürfte das niederschmetternde Urteil für Rocky 5 nicht überraschen. Der Film galt lange Zeit als unwürdiger Abschluss der Reihe. Auch finanziell konnte der fünfte Film, der 1990 in die US-Kinos kam, nicht überzeugen und blieb weit hinter seinen Vorgängern zurück. Stallone selbst nennt den Film im Interview „goose egg“, was Slang für ein komplettes Versagen ist. Aus diesem Grund entschied er sich auch schlussendlich Rocky 6, auch bekannt als Rocky Balboa, zu drehen, um der Reihe und den Fans ein angemessenes Ende zu geben (Quelle: Farout Magazine).

Stallones Ranking hat allerdings auch für eine hitzige Diskussion unter den Fans gesorgt. Das betrifft vor allem seine Bewertung vom zweiten Film. Viele Fans empfinden die 7,5 als viel zu niedrig. Tatsächlich deckt sich das allerdings mit dem internationalen Presse-Score. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes schneidet Rocky 2 mit 70 Prozent ähnlich ab.

Anzeige

Das sagt die Presse zu den Rocky-Filmen

Apropos Presse-Score. Das offizielle Kritiker-Ranking der Rockfilme sieht so aus:

Rocky 1 – 93 Prozent

Rocky 6 – 78 Prozent

Rocky 2 – 70 Prozent

Rocky 3 – 65 Prozent

Rocky 4 – 39 Prozent

Rocky 5 – 32 Prozent

Auch hier schneidet Rocky 5 am schwächsten ab. Allerdings kommt auch der vierte Film nicht besonders gut weg. Dabei gilt der Kampf zwischen Rocky Balboa und Ivan Drago heute als Klassiker des 80er-Jahre Kinos (Quelle: Rotten Tomatoes). Die Creed-Filme, die ja ebenfalls zum Rocky-Kosmos gehören, hat Stallone übrigens in dem Interview nicht bewertet, weshalb wir sie in diesem Artikel auch nicht berücksichtigen, aber der Vollständigkeit halber erwähnen.