Obi-Wan Kenobi: Die Hoffnung für Staffel 2 stirbt zuletzt?

Im Mai 2022 erschien auf Disney+ die Serie „Obi-Wan Kenobi“. In sechs Folgen wird dargestellt, wie Obi-Wan nach der Order 66 den Namen Ben annimmt und auf Tatooine ein verborgenes Leben führt. Nach der finalen Episode erwarten viele Star-Wars-Enthusiasten mit Spannung Neuigkeiten zu einer Fortsetzung. Gibt es Informationen über eine zweite Staffel der Serie?

Die Serie knüpft an die Ereignisse von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ an. Inhaltlich gäbe es sicherlich noch viele Geschichten aus dem Leben von Obi-Wan bis zur Handlung von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ zu erzählen. Fast ein Jahr nach dem Release der ersten Folge gibt es aber keine Informationen zu einer möglichen zweiten Staffel der Obi-Wan-Serie. Aussagen der Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy geben wenig Hoffnung auf eine Fortsetzung.

Obi-Wan-Serie: Kommen bald neue Folgen?

Schon im April 2023 gab Kennedy bekannt, dass es bislang keine Pläne zu neuen Obi-Wan-Folgen geben würde. In einem Podcast Ende Mai 2023 bekräftigte sie ihre Aussagen. Eine komplette Absage an eine zweite Staffel gab sie nicht, ein Fünkchen Hoffnung für eine spätere neue Staffel gibt es also. Immerhin gab sie aber zu wissen, dass Obi-Wan in einem der vielen weiteren aktuellen Star-Wars-Projekten zurückkehren könnte.

Die Serie war von Anfang an nur als Mini-Projekt geplant, das keine weiteren Staffeln erwarten sollte. Kennedy verriet aber nach der Ausstrahlung der ersten Folgen, dass die Fans durchaus den Hebel für weitere Episoden in der Hand hätten. Mitte 2022 gab es danach Gerüchte, nach denen die Planungen zu neuen Folgen aufgenommen wurden.

Diesen News nahm Kennedy jedoch Wind aus den Segeln. Aktuell gibt es keine Entwicklungen zu einer Fortsetzung. Ganz ausgeschlossen ist sie jedoch auch nicht. Kennedy sagt schließlich:

„Ich sage niemals nie, es gibt immer eine Möglichkeit. Die Show ist sehr gut angekommen und Deborah Chow (Regisseurin) hat großartige Arbeit geleistet. Ewan McGregor will auf jeden Fall eine neue Staffel machen.“

Im Mai 2022 sagte sie aber: „Ich zögere, 'Nein‘ zu mehr Obi-Wan Kenobi zu sagen.“

Auch wenn sich eine neue Season von Obi-Wan also nicht in der Entwicklung befindet, ist eine Fortsetzung nicht vollends ausgeschlossen. „Wir werden uns dem vielleicht später annehmen“, sagt Kennedy schließlich.

Staffel 2 von Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor wäre jederzeit dabei

Der Hauptdarsteller, Ewan McGregor, wünscht sich aber nach wie vor, die Story von Obi-Wan Kenobi auch in Staffel 2 auf eure Bildschirme bringen zu dürfen. 2025 sagte er in einem Interview auf der Comic Con:

„Gebt mir endlich einen Job! Wir brauchen Staffel 2 um Gottes willen. Worauf warten wir?“ Quelle: Popverse über Ewan McGregors Interview auf der Fan Expo Chicago 2025

Der Schauspieler wünscht sich nicht nur, die auf dem beliebten Charakter fokussierte Serie fortgesetzt zu sehen, sondern ist stets um die Inklusion von Obi-Wan in anderen Ablegern der Franchise bemüht. So ist 2026 mit seiner Rückkehr zu dieser Rolle im Rahmen der Staffel 2 von „Star Wars: Ahsoka“ zu rechnen.

Leider konnte die Serie rundum den Werdegang des Jedi-Meisters Obi-Wan nicht mit dem Erfolg des Disney-Hits „The Mandalorian“ mithalten. Das Dream-Team aus Bounty-Jäger Mandalorian und Grogu eroberte während der Pandemie 2020 unsere Herzen und freut sich Stand 2025 nicht nur über 3 Staffeln, sondern auch über einen eigenen Film „The Mandalorian and Grogu“, welcher am 22. Mai 2026 in Kinos erscheinen soll.

Falls ihr sehen wollt, was Obi-Wan in der Zeit bis zum Aufeinandertreffen mit Luke Skywalker so treibt, könnt ihr die erste Staffel der Serie im Stream bei Disney+ ansehen. Daneben steht viel weiteres, neues Star-Wars-Material bei dem Dienst in den Startlöchern. So wird im Mai „Visionen“ fortgesetzt. Zudem gehen die Abenteuer der Jungen Jedi als Animationsserie an den Start. Ahsoka wird ihren eigenen Serienauftritt im August 2023 haben und mit „The Acolyte“ wartet 2024 eine Serie auf die Fans der Saga, die im Zeitraum der Hohen Republik spielt.