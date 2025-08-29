Obi-Wan mischt sich ein: Ewan McGregor fordert dritte Staffel von Andor

Andor ist eine hochgelobte Star Wars-Serie aus dem Hause Disney+, die 2022 ihre Premiere feierte und sowohl Fans als auch Kritiker begeistern konnte. Im Frühjahr 2025 lief die zweite Staffel. Wie sieht es mit Staffel 3 von Andor aus? Gibt es noch eine Fortsetzung?

Andor Staffel 3 wird es nicht geben

Es wird keine Staffel 3 von Andor geben. Die Serie endete also mit der zweiten Staffel. Das wurde mehrfach von Showrunner Tony Gilroy bestätigt (Quelle: Screenrant). Ursprünglich war noch ein Fünf‑Jahres‑Plan angedacht, bei dem jährlich eine neue Staffel erscheinen sollte. Doch bereits während der Produktion der ersten Folgen ergab sich, dass das ambitionierte Konzept nicht umgesetzt werden konnte.

Gilroy erläuterte, dass sowohl die Produktionsverantwortlichen als auch die Schauspieler den Belastungen über mehrere Seasons hinweg nicht gewachsen gewesen wären:

„Diego (Luna, Schauspieler von Cassian Andor) wäre dann so um die 65 und ich wäre wahrscheinlich im Pflegeheim.“ Showrunner Tony Gilroy zu der Frage, warum es keine dritte Staffel geben wird

Bei SFX ergänzte er, dass die Dreharbeiten an der ersten Staffel zu anstrengend und aufwendig waren, um das Pensum über mehrere Seasons hinweg durchziehen zu können.

„Wir waren mitten in den Dreharbeiten zur ersten Staffel und uns wurde gerade bewusst, wie monumental die Show sein muss und wie viel Aufwand es ist, sie zu realisieren. Es dauert einfach zu lange, sie zu realisieren.“ Tony Gilroy bei SFX

Die geplante Story wurde demnach nicht auf mehrere Staffeln gestreckt, sondern auf zwei Staffeln mit je 12 Episoden komprimiert. Nach der finalen Episode führt die Handlung nahtlos in den Film Rogue One über. Inhaltlich gibt es also nicht mehr viel zu erzählen. So wird in die kanonische Vorgeschichte zu Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung übergeleitet. Auch wenn es also nicht der offizielle Titel ist, kann „Rogue One“ als dritte Staffel angesehen werden.

Obi-Wan-Darsteller will unbedingt Teil der Serie sein

Ewan McGregor, der Obi-Wan Kenobi in der Prequel-Trilogie sowie in der eigenen Serie verkörperte, wünscht sich derweil sehnlichst eine Fortsetzung. Zwar hat er die ersten Folgen zum Start noch ignoriert, wurde dann trotzdem so gefesselt, dass er alle Folgen auf einen Schlag durchgeschaut hat. Die Star-Wars-Produktion hat ihm dabei so sehr gefallen, dass er sich eine dritte Staffel wünschte, um selbst Teil davon zu sein.

Ich bin in dieser Timeline. Ich kann in einer dritten Staffel dabei sein. Ich war so aufgeregt – doch dann habe ich festgestellt: Oh, nein. Es kann gar keine dritte Staffel geben. Wenn es nur eine gegeben hätte, dann hätten sie mich da vielleicht reinquetschen können.“ Ewan McGregor auf einer Fan-Messe in Toronto

Auch wenn McGregor einsehen muss, dass Andor mit der zweiten Staffel zu Ende gegangen ist, richtete er einen Appell an Disney:

„Kommt schon, worauf wartet ihr? Lasst uns loslegen!“

Der Obi-Wan-Darsteller macht also deutlich, dass er Lust auf eine Rückkehr als Obi-Wan hat, sei es in einer möglichen dritten Staffel „Andor“ oder in neuen Projekten mit ähnlichem Qualitätsanspruch.

Worum geht es in Andor?

Statt opulenter Raumschlachten und bekannter Jedi-Gesichter präsentiert Andor eine erwachsene, politische und düstere Geschichte aus der Zeit vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story. Im Mittelpunkt steht Cassian Andor, ein Kleinkrimineller, der sich nach und nach zum entscheidenden Kämpfer des aufkeimenden Widerstands gegen das galaktische Imperium entwickelt. Die Serie zeigt, wie Menschen und Völker unter imperialer Herrschaft leiden und wie aus kleinen Aufständen eine echte Rebellion wird. Alle 24 Episoden der ersten und zweiten Staffel seht ihr mit einem Abonnement bei Disney+.

Die erste Staffel gab es in einem limitierten Steelbook auf Blu-ray (bei Amazon ansehen). Die Box ist jedoch bereits vergriffen und nur noch zu übertriebenen Preisen bei eBay und Co. verfügbar (hier ansehen). Ob und wann eine Blu-ray-Version der zweiten Staffel erscheint, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Auch wenn Andor-Staffel 3 nicht erscheinen wird, bleibt das Star-Wars‑Universum bei Disney+ weiterhin im Ausbau. Während Andor sowohl handlungstechnisch als auch zeitlich komplett erzählt wurde, sind zahlreiche andere Serien und Spinoffs in Arbeit. Das sind alle Ankündigungen.