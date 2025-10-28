„One Piece“ Staffel 2 bekommt Starttermin für 2026

Die Realverfilmung von „One Piece“ geht als erste erfolgreiche Anime-Adaptation in die Geschichte ein. Da ist die Frage natürlich nicht weit, wann Netflix die zweite Staffel des Piratenabenteuers veröffentlicht. Jetzt sind die Dreharbeiten gestartet. Was bisher zur zweiten Staffel von „One Piece“ bekannt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Staffel 2 startet im März 2026

Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy hat in einem Video das offizielle Release-Datum der Staffel verraten: Ab dem 10. März 2026 wagen sich die Strohhüte auf die Grand Line.

Im ersten offiziellen Trailer gibt es nicht nur einen Release-Zeitraum und einen ersten Blick auf den Riesen Boogey, Smoker, Vivi, Nico Robin und den Wal La Boum, sondern auch direkt den Hinweis, dass Staffel 3 sehr bald folgen wird. Damit bestätigt sich die Aussage von Vincent Regan.

Neue Infos vom Set

Vincent Regan alias Ruffys Großvater Garp hat auf der Vienna Comic-Con die Vermutung geäußert, dass Staffel 2 noch vor Weihnachten 2025 erscheinen wird. Seine Auftritte sind bereits abgedreht und auch die allgemeinen Dreharbeiten werden bald abgeschlossen sein.

Außerdem ließ Regan durchblicken, dass der Alabasta-Arc 2 zwei Staffeln umfassen soll. Aus seiner Aussage, dass der Arc erst mit Staffel 3 beginnt, haben Fans bereits die Vermutung für eine vierte Staffel abgeleitet. Jedoch kann es auch sein, dass Regan Staffel 2 nicht zu diesem Arc hinzugezählt hat.

Die Reise geht weiter, doch nicht wie erhofft

Seit dem 20. August steht fest, bis wohin die Reise in Staffel 2 gehen wird. Laut einer Nachricht von Eichiro Oda wird die Insel Drum und damit Choppers Beitritt den Abschluss der Staffel bilden. Alle vorhergehenden Geschichten in Loguetown, dem Reverse Mountain, Whiskey Peak und Little Garden werden ebenfalls enthalten sein.

Auf dem YouTube-Kanal von Netflix wurde offiziell der Start der Produktion von Staffel 2 angekündigt. Leider muss ein Fanliebling jedoch zu Hause bleiben: Halloween-Schauspielerin Jamie Lee Curtis ist leider nicht mit an Bord. Sie hatte seit Bestätigung der zweiten Staffel hohes Interesse an der Rolle von Choppers Mentorin Dr. Kureha angemeldet. In einem Interview mit Deadline offenbarte Becky Clements, die Präsidentin von Tomorrow Studios nun, dass diese Zusammenarbeit bedauerlicherweise wegen Terminkonflikten nicht zustande kommt.

Inzwischen ist bekannt, wer an ihrer Stelle Dr. Kureha verkörpern wird:

Erste Darsteller stehen fest

Im Rahmen der Geeked Week 2024 kam es zur Enthüllung der Gegenspieler von Staffel 2. Während Crocodile alias Mr. 0 durch Magic-Mike-Schauspieler Joe Manganiello das Licht der realen Welt erblickt, wird seine rechte Hand Miss Bloody Sunday, auch bekannt als Nico Robin von der Russland-Deutschen Lera Abova verkörpert.

Abovas Herkunft spielt in diesem Fall eine Rolle, denn die Realverfilmung zeichnete sich auch dadurch aus, die ethnische Herkunft der Vorlage abzubilden. So ist Zoro japanischer Herkunft, Ruffy kommt aus Brasilien und Nico Robin hat russische Wurzeln. In Deutschland lebt Abova erst seit ihrem 16. Lebensjahr.

Auf Instagram wurden weitere Darsteller offiziell bekannt gegeben. Neben den Mitgliedern der Baroque-Firma, den bekannten Elbaner Riesen und dem Schiffsarzt Crocus und Smoker und Tashigi haben auch König Kobra und seine Tochter Vivi ein Gesicht bekommen:

Einzig Ruffys Bruder Ace ist noch unbekannt. Nachdem sich verschiedene Gerüchte um James Franco rankten, verdichten sie sich nun in Richtung Cobra-Kai-Star Xolo Maridueña. Dass Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy vor kurzem am Set von Cobra Kai war, verstärkt die Vermutung weiter:

Wie wird Chopper aussehen?

Als Eiichiro Oda mitteilte, dass Netflix ihr Go zu Season 2 gegeben haben, gab er auch deutliche Hinweise auf Choppers Einführung. Er sagte, dass „die Strohhüte wohl bald einen Arzt brauchen“ und beendete die Nachricht mit einer Zeichnung des kleinen Rentiers:

Wie der Arzt Realität werden könnte, verriet Jaco Snyman, einer der leitenden Kostümbildner, schon in einem Interview mit Gamespot vor Veröffentlichung der ersten Staffel. Sie werden versuchen, ähnlich wie bei Arlong auf einen Mix zwischen Schauspieler und CGI zu setzen. Im Fall von Chopper mit seinen verschiedenen Formen und Körpergrößen könnte das allerdings ein etwas größerer Aufwand werden, auch weil das Rentier etwas mehr Präsenz zeigt als der Fischmenschen-Pirat. Oda hat aber auch schon einen Design-Vorschlag hervorgebracht. Wenn auch eher als Witz:

Wann erscheint Staffel 2 von „One Piece“ auf Netflix?

In einem Interview mit Variety sagte Drehbuchautor Marty Adelstein, dass sie bereits mit den Drehbüchern fertig sind und damit die nächste Staffel in 12–18 Monaten nach Ende des Autorenstreiks fertig sein könnte. Je nachdem, wann die Filmindustrie und die Autoren sich einigen, können wir also Ende 2024 bis Anfang 2025 mit Staffel 2 rechnen.

Zoro-Darsteller Mackenyu hat außerdem in einem Panel auf der arabischen Comic Con (Quelle: gamingnerd.net) durchblicken lassen, dass die Szenen mit Zoro in Staffel 2 sehr viel actionreicher sein werden.

Und dieses Mal müssen wir wahrscheinlich auch nicht so lange warten. Nachdem die Produktion der ersten Staffel ganze sieben Jahre gebraucht hat, werden folgende Staffeln wahrscheinlich weniger Zeit in Anspruch nehmen. Grund dafür ist sicher der nun etablierte Cast der Strohhüte und auch der Workflow, der zwischen dem Schöpfer Eiichiro Oda und dem Produktionsstudio Tomorrow Studios entstanden ist. Diese Annäherung der westlichen und östlichen Arbeitsweise war ein großer Punkt, weshalb „One Piece“ sehr lange auf seine erste Staffel warten durfte:

Was erwartet uns in der zweiten Staffel?

Kenner des Anime und Manga wissen natürlich, wie die Reise der Strohhüte weitergeht und welche Begegnungen für die Handlung des gesamten Anime wichtig sind. Wenn ihr „One Piece“ also schon länger verfolgt, habt ihr sicherlich eine Ahnung, wohin es die Crew nach dem Verlassen des Arlong Parks verschlägt.

Mit dem Auftauchen von Smoker am Ende der ersten Staffel und Veröffentlichung seines Darstellers festigt sich der Verdacht, dass die zweite Staffel in Logue Town starten wird. Eine Aussage von Matt Owens bestätigt das:

Je nachdem, wie die Showrunner und Drehbuchautoren verfahren, werden die Strohhüte danach wohl mit der bereits in Staffel 1 erwähnten Baroque-Firma in Konflikt geraten und sie vielleicht sogar besiegen.

Da die erste Staffel bisher nur 45 Folgen des Anime umfasst hat, kann es aber auch gut sein, dass der Alabasta-Arc sich auf zwei Staffeln verteilt. Schließlich umfasst er inklusive Logue Town um die 80 Folgen. In Anbetracht der Änderungen, die bereits für Staffel 1 vorgenommen wurden, ist es aber durchaus auch möglich, auch diese Folgen innerhalb einer Staffel zu bringen. Und bei einer Aufteilung würde auch ein Gegenspieler und damit ein episches Staffelfinale fehlen.

Die Staffelaufteilung der Arcs – Unsere Vermutungen

Mit der ersten Staffel haben Tomorrow Studios nicht nur bewiesen, dass eine Realverfilmung eines Anime möglich ist, sondern auch, dass sie trotz Änderungen im Verlauf der Handlung dem Original treu bleiben können. In einem Interview mit Deadline gaben die Executive Producer außerdem an, dass sie mit 12 Staffeln rechnen, wovon mindestens sechs in Zusammenarbeit mit Oda entstehen werden. In Anbetracht dessen können wir vermuten, dass die nachfolgenden Staffeln diese Arcs und Handlungsstränge behandeln:

Spoiler-Warnung: Diese Vermutungen setzen voraus, dass ihr im Anime und Manga aktuell seid.

Staffel 2: Logue Town, La Boum, Little Garden, Wapo und Chopper

Logue Town, La Boum, Little Garden, Wapo und Chopper Staffel 3: Alabasta

Alabasta Staffel 4: Skypia – Erste Begegnung mit Bellamie und Blackbeard, Kampf gegen Enel

Skypia – Erste Begegnung mit Bellamie und Blackbeard, Kampf gegen Enel Staffel 5: Water 7 und Enies Lobby

Water 7 und Enies Lobby Staffel 6: Thriller Bark und Saobody – Begegnung mit Brook, Trennung der Strohhüte

Thriller Bark und Saobody – Begegnung mit Brook, Trennung der Strohhüte Staffel 7: Marine Ford – Amazonen-Insel, Impel Down, Marine Ford und der Beginn des neuen Zeitalters

Marine Ford – Amazonen-Insel, Impel Down, Marine Ford und der Beginn des neuen Zeitalters Staffel 8: Fischmenscheninsel und Punk Hazard – Wiedervereinigung, Kampf gegen Hody Jones, Begegnung mit Kinemon, Kampf gegen Caesar Crown

Fischmenscheninsel und Punk Hazard – Wiedervereinigung, Kampf gegen Hody Jones, Begegnung mit Kinemon, Kampf gegen Caesar Crown Staffel 9: Dress Rosa – Gladiatorenkampf, Laws Geschichte, Revolution gegen Doflamingo

Dress Rosa – Gladiatorenkampf, Laws Geschichte, Revolution gegen Doflamingo Staffel 10: Whole Cake Island – Ankunft auf Zou, Sanjis Abreise, Verschwörung gegen Big Mom

Whole Cake Island – Ankunft auf Zou, Sanjis Abreise, Verschwörung gegen Big Mom Staffel 11: Wano Kuni – Ankunft, Ruffys Gefangennahme, Odens Geschichte, geheime Vorbereitungen, Kampf gegen Kaidos Crew

Wano Kuni – Ankunft, Ruffys Gefangennahme, Odens Geschichte, geheime Vorbereitungen, Kampf gegen Kaidos Crew Staffel 12: Final Saga

Wenn jede Staffel ungefähr zwei Jahre für ihre Produktion benötigt, könnte es also in 22 Jahren soweit sein, dass auch der reale Ruffy das „One Piece“ findet. Wenn er es denn findet …