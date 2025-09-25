„One Piece“ Staffel 3: Kaum steht Staffel 2 in den Startlöchern, wird weiter geplant

Mit „One Piece“ landete Netflix 2023 einen Volltreffer. Bald kommt die zweite Staffel – und weitere Episoden sind schon in Planung.

„One Piece“: Das ist über die Fortsetzung bekannt

Der Trailer für die zweite Staffel der Serie ist im Rahmen des „One Piece Celebration Day“ im August veröffentlicht worden. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, erwartet wird die Staffel 2026, vermutlich zum Anfang des Jahres.

Zeitgleich mit dem neuen Trailer kündigte Netflix bereits eine weitere Staffel an. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch vor Ausstrahlung der zweiten Staffel beginnen. Ende diesen Jahres soll es in Kapstadt unter der Leitung von Ian Stokes und Joe Tracz losgehen.

Segel setzen für die neue Staffel: Das erwartet Fans von „One Piece“ bei Netflix

Die Netflix-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Eiichirō Oda. Ursprünglich ein Hit in Japan, ist das Universum von „One Piece“ inzwischen seit Jahrzehnten ein internationaler Erfolg mit großem Franchise.

In den mehr als 20 Jahren haben sich viele Geschichten angesammelt. Die Live-Action-Adaption von Netflix fasst die Handlung in deutlich weniger Folgen zusammen, als Fans es vom Anime gewohnt sind. In der ersten Staffel wurde die East-Blue-Saga erzählt, während die zweite Staffel die Alabasta-Saga aufgreift.

Die Haupthandlung von „One Piece“ dreht sich um Monkey D. Ruffy, der zum Anführer der Strohhut-Piratenbande wird. Zu fünft fahren sie über das Meer, stets auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz mit dem titelgebenden Namen „One Piece“.

Zur Vorbereitung auf Staffel 2 könnt ihr euch hier den Trailer ansehen:

Mehr als nur ein Comic: Warum „One Piece“ Kultstatus erreicht hat

„One Piece“ gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Mangas weltweit. Seit 1997 begeistert die Abenteuerreise von Monkey D. Ruffy Millionen Fans: Mit über 500 Millionen verkauften Bänden ist sie die meistverkaufte Mangareihe der Geschichte. Sie wurde bereits 1999 als Anime adaptiert.

„One Piece“ verbindet Humor, Action, emotionale Tiefe und gesellschaftliche Themen auf einzigartige Weise. Für viele Fans ist „One Piece“ weit mehr als nur Unterhaltung: Es vermittelt Werte wie Freundschaft, Freiheit und Durchhaltevermögen.